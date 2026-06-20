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Trấn Thành bị đánh bại sau 19 ngày

Mộng Điềm
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Trấn Thành đã không thể giữ được ngôi vương.

Sau gần 3 tuần thống trị bảng xếp hạng Netflix Việt Nam, bộ phim điện ảnh Thỏ Ơi!! cuối cùng đã bị soán ngôi. Theo dữ liệu từ nền tảng streaming này, tác phẩm Tết 2026 của Trấn Thành liên tục giữ vị trí số 1 ở hạng mục phim điện ảnh kể từ ngày 1/6 và duy trì phong độ suốt 19 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, đến ngày 20/6, cục diện bất ngờ thay đổi khi Husbands in Action, bộ phim hành động hài đến từ Hàn Quốc vừa được Netflix phát hành, lập tức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, chấm dứt chuỗi ngày độc chiếm ngôi vương của Thỏ Ơi!!.

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Đáng chú ý, không chỉ Thỏ Ơi!! mất vị trí số 1, mà hai bộ phim Việt từng có sức bền đáng nể trên nền tảng này là Mai và Bộ Tứ Báo Thủ cũng đã đồng loạt biến mất khỏi Top 10 Netflix Việt Nam sau thời gian dài bám trụ. Trước đó, Mai từng có mặt trên bảng xếp hạng suốt hơn 500 ngày, còn Bộ Tứ Báo Thủ liên tục duy trì sức hút kể từ khi được đưa lên nền tảng trực tuyến.

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Việc một bộ phim vừa phát hành đã nhanh chóng vượt qua tác phẩm của Trấn Thành cho thấy sức hút đáng kể của Husbands in Action tại thị trường Việt Nam. Tác phẩm thuộc thể loại hành động - hài, khai thác mô-típ cặp oan gia ngõ hẹp quen thuộc nhưng được đặt trong tình huống khá oái oăm: hai người đàn ông từng và đang là chồng của cùng một người phụ nữ buộc phải hợp tác để giải cứu cô khỏi một vụ bắt cóc.

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Trong phim, Hwang Choong Sik (Jin Sun Kyu) là một cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy, nổi tiếng nóng nảy nhưng giàu kinh nghiệm. Ngay sau khi phá thành công một đường dây tội phạm lớn, anh bất ngờ nhận tin vợ cũ Shin Ae (Kang Han Na) bị bắt cóc. Không còn lựa chọn nào khác, Choong Sik phải bắt tay với Lee Min Seok (Gong Myung) - bác sĩ thú y hiền lành đồng thời là người chồng hiện tại của Shin Ae.

Sự khác biệt hoàn toàn về tính cách và lối sống khiến hai người liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, trên hành trình truy tìm tung tích Shin Ae, cả hai dần học cách phối hợp và trở thành bộ đôi cộng sự bất đắc dĩ trước khi đối đầu với những kẻ đứng sau vụ bắt cóc.

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Bên cạnh các pha hành động, Husbands in Action được đánh giá cao nhờ yếu tố hài hước đến từ màn tung hứng giữa Jin Sun Kyu và Gong Myung. Bộ phim không đi theo hướng hành động căng thẳng nặng nề mà thiên về giải trí, mang đến nhiều tình huống vui nhộn xoay quanh mối quan hệ chồng cũ - chồng mới hiếm thấy trên màn ảnh.

Dù còn quá sớm để dự đoán liệu Husbands in Action có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong bao lâu, việc bộ phim vừa lên sóng đã ngay lập tức chấm dứt chuỗi 19 ngày thống trị của Thỏ Ơi!! vẫn là một thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng Netflix Việt Nam.

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sao Việt

Trấn Thành

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