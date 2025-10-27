Phóng viên chiến trường người Đức Julian Röpke mới đây đã nhận xét rằng, tiền tuyến của Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục sụp đổ dưới ảnh hưởng của những quyết định sai lầm của Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và giới lãnh đạo chính trị ở Kiev.

Tướng Syrskyi, người được cho là sẽ ổn định tình hình ở khu vực Pokrovsk, thay vào đó lại đang hỗ trợ Nga một cách hiệu quả, chiến thuật giữ thành phố bằng mọi giá của vị Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chứng minh đó là một thảm họa.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề, và tuyến phòng thủ đang sụp đổ không chỉ ở khu vực Pokrovsk mà còn ở các khu vực khác.

Các kênh Telegram của Ukraine đã đưa tin rằng, các cuộc tiến công của quân đội Nga đang được ghi nhận đồng thời ở nhiều khu vực, từ vùng Donetsk đến vùng Dnipropetrovsk.

Theo ông Julian Röpke, tình hình nguy cấp ở Pokrovsk phản ánh sự thất bại mang tính hệ thống của toàn bộ chiến lược của bộ chỉ huy, thay vì các chiến thuật quân sự, họ đang theo đuổi một chiến lược quan hệ công chúng (PR) với quyết định tử thủ ở Pokrovsk.

Tướng Syrskyi tiếp tục đổ lực lượng dự bị còn lại vào chảo lửa Pokrovsk, nơi các tuyến đường tiếp tế đã bị cắt đứt và liên lạc với các đơn vị bị mất, các đơn vị bên trong có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn.

Ông Julian Röpke chỉ ra, mỗi ngày, hệ thống phòng thủ lại rơi vào hỗn loạn, với việc mất kiểm soát và những mệnh lệnh vô nghĩa “cố thủ”, nhưng điều đó có ý nghĩa của nó.

Theo ông, ngay cả Tổng tư lệnh Syrskyi cũng không phải là người hoàn toàn đáng trách, mà chính phủ, cơ quan lãnh đạo chính trị cao nhất của đất nước, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ngay cả Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky cũng từ chối rút khỏi “con tàu đắm” này.

Ông Röpke nhận ra rằng, rõ ràng là lý do chính trị đã khiến giới chức Kiev đưa ra quyết định tử thủ Pokrovsk.

Toàn bộ ekip đại diện cho chính quyền Kiev ở phố Bankova (trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine), chỉ quan tâm đến quan hệ công chúng và thể hiện trước phương Tây, chứ không quan tâm đến tình hình thực tế trên mặt trận hay con số thương vong của các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Việc tăng cường đơn vị đến Pokrovsk không khác gì hành động phá hủy thêm nguồn lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cho chính quyền Kiev thêm vài ngày và vài giờ để tạo dựng hình ảnh của họ, nhằm thực hiện ảo tưởng tạo ra vị thế mạnh cho Kiev trước Moscow.

Vì vậy, nhà lãnh đạo Zelensky không cần tiếp tục tiết kiệm các nguồn lực, kể cả những nguồn lực rất quý giá.

Chính điều đó đã biện minh cho sự vô ích của cuộc kháng cự lẻ tẻ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Pokrovsk, thay vì rút ra khỏi đó để họ lùi về các tuyến phòng thủ kiên cố hơn ở hậu phương.