Trận chiến không người lái: UAV STING bắn hạ Shahed trang bị tên lửa R-60

Công ty Wild Hornets - đơn vị chế tạo UAV đánh chặn STING đã phát hành một video về hoạt động chiến đấu. Vụ đánh chặn được thực hiện bởi các phi công bên ngoài thuộc Trung đoàn Tên lửa và Pháo phòng không 1020 của Lực lượng Mặt đất.

Hệ thống STING đã bắn trúng phần đuôi của tên lửa R-60 - tại khu vực đặt máy phát điện turbine, máy phát khí và động cơ chính PRD-259. Cú va chạm có thể đã gây ra vụ nổ nhiên liệu rắn, hoặc ít nhất là làm vô hiệu hóa động cơ R-60.

Vụ việc này đánh dấu trường hợp thứ ba được xác nhận phía Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử mang tên lửa R-60. Các vụ việc tương tự đã được báo cáo trước đó vào ngày 1 tháng 12 và ngày 14 tháng 1 .

Đồng thời vụ đánh chặn mới thực sự có thể được coi là lần thứ ba được xác nhận, khi tên lửa được tìm thấy trên máy bay không người lái bị bắn hạ vào ngày 14 tháng 1 không có dấu vết hư hại nào, và cuộc tấn công rất có thể đã nhắm trúng chính bản thân chiếc Shahed.

Chúng ta cần nhớ rằng ngoài tên lửa R-60, người Nga còn trang bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai ( MANPADS) cho máy bay không người lái cảm tử.

Trận không chiến UAV trên bầu trời Ukraine.

Về vũ khí Nga được sử dụng, tên lửa R-60 đặt ở phần trên của thân máy bay không người lái. Theo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), nó được phóng bằng bệ phóng hàng không tiêu chuẩn APU-60-1MD, được điều chỉnh cho nền tảng UAV.

Máy bay không người lái này được trang bị 2 camera video: một gắn ở mũi, chiếc còn lại phía sau bệ phóng tên lửa. Tín hiệu video và các lệnh điều khiển được truyền qua modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358 của Trung Quốc.

Nếu phát hiện máy bay hoặc trực thăng của Ukraine, người điều khiển sẽ ra lệnh từ xa để phóng tên lửa. Sau khi phóng, đầu dò nhiệt của tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 của Liên Xô tự động xác định mục tiêu. Tầm bắn hiệu quả ước tính khoảng 7 -8 km.

Mẫu Geran-2/Shahed-136 thuộc dòng "E" với tên lửa R-60.

Phương án xác định mục tiêu sơ bộ bằng đầu dò và sau đó được người vận hành xác nhận việc phóng cũng không bị loại trừ.

Bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường và bộ phận quán tính của loại máy bay không người lái này vẫn mang đặc điểm điển hình của các phiên bản Shahed khác được Nga sử dụng.

Đối với hệ thống định vị vệ tinh, module chống nhiễu 12 kênh "Comet" được sử dụng, có khả năng hoạt động ngay cả trong điều kiện bị tác chiến điện tử của Ukraine gây nhiễu.

Các linh kiện điện tử của thiết bị bao gồm một máy tính bo mạch đơn Raspberry Pi 4 do Anh sản xuất, một bộ theo dõi và hai modem GSM để truyền dữ liệu đo từ xa.

Cấu hình này cung cấp một kênh liên lạc tương đối ổn định và khả năng điều khiển máy bay không người lái trong suốt nhiệm vụ chiến đấu.