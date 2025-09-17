Trạm sạc xe điện 1.200 cổng lớn chưa từng có của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại công trình Top 10 thế giới

Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội) đã trở thành tâm điểm dư luận khi chỉ sau 19 ngày mở cửa đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.

Công trình có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) – thành viên Tập đoàn Vingroup – triển khai, được xem là biểu tượng mới về tốc độ, tầm nhìn và sự bền vững.



Khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, VEC được ghi nhận là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc Top 10 thế giới. Không chỉ mang ý nghĩa về kiến trúc, công trình còn thể hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam.



Điểm nhấn lớn nhất chính là tiến độ xây dựng. Từ kế hoạch hai năm, dự án đã hoàn thành chỉ trong 10 tháng, nhờ sự quan tâm của Chính phủ, quyết tâm từ chủ đầu tư và hàng nghìn kỹ sư, công nhân. Cao điểm công trường có tới 3.000 nhân lực cùng 800-1.000 thiết bị làm việc liên tục 3 ca, sử dụng hệ kết cấu thép vượt nhịp hơn 100m, cao độ trung tâm 56m và hơn 90% liên kết bulông cường độ cao. Nỗ lực này giúp rút ngắn 15 tháng, kịp chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Kiến trúc VEC lấy cảm hứng từ Thần Kim Quy gắn với đất Cổ Loa, mái vòm xanh - vàng tượng trưng phần đầu, tám mái phụ tượng trưng phần chân, tạo nên công trình vừa đậm bản sắc vừa hiện đại.

Tổ hợp rộng hơn 900.000m², riêng Nhà Triển lãm Kim Quy 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, cùng nhiều hạng mục như VinPalace Cổ Loa 16.800m², công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu ẩm thực 3.000m², bãi xe trên 10.000 chỗ.



Trong giai đoạn vận hành, VEC chú trọng công nghệ số và năng lượng xanh. Trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước với gần 1.200 cổng đã đi vào hoạt động, trong đó có 194 cổng sạc ô tô, gồm cả loại siêu nhanh 300kW. Hệ thống còn tích hợp giải pháp BESS kết hợp điện mặt trời mái và bố trí bãi đỗ chuyên biệt cho xe buýt điện, taxi xanh.

Theo ông Trần Lê Phương, Chủ tịch HĐQT VEF, dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết kế, giám sát cho tới vận hành. Trong năm đầu, VEC đặt mục tiêu đón các triển lãm quốc tế lớn, đồng thời đồng hành cùng thương hiệu trong nước, qua đó nâng cao vị thế quốc gia. Biểu tượng mái vòm Kim Quy được kỳ vọng trở thành minh chứng cho một Việt Nam đổi mới, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập toàn cầu.