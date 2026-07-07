Trâm Anh và cú đá chân xuất thần trong trailer Hoàng Hậu Cuối Cùng: Lệ Hà này là “tuyệt sắc giai nhân”

Đẹp quá đi!

Sau 5 ngày công bố dàn diễn viên chính, hôm nay (7/7), ê-kíp Hoàng hậu Cuối Cùng tiếp tục tung trailer đầu tiên của bộ phim. Là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là tạo hình và màn thể hiện của dàn diễn viên.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Tăng Thanh Hà hay Marando, Trâm Anh cũng trở thành gương mặt được bàn tán nhiều khi xuất hiện trong vai vũ nữ phòng trà Lệ Hà.

Cú đá chân trong điệu nhảy đang viral MXH của Trâm Anh - Lệ Hà

Tạo hình Trâm Anh trong trailer phim Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Trong vai vũ nữ phòng trà tại L'Eden Paris, nữ diễn viên diện những bộ trang phục mang hơi thở thập niên cũ, kết hợp mái tóc xoăn vintage cùng lối trang điểm sắc sảo, toát lên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa kiêu kỳ. Không chỉ ngoại hình, giọng thoại và thần thái của Trâm Anh cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Trên các diễn đàn, không ít khán giả nhận xét cô sở hữu "gương mặt điện ảnh", có đủ vẻ mềm mại, bí ẩn và cuốn hút để hóa thân thành một mỹ nhân nổi tiếng trong bối cảnh phim.

Nhan sắc của Trâm Anh vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả tò mò về danh tính nữ diễn viên, trong khi những người đã theo dõi cô từ nhiều năm trước lại bất ngờ vì visual ngày càng thăng hạng.

"Trâm Anh xinh quá", "Đẹp kiểu rất điện ảnh", "Đúng chất mỹ nhân của phim cổ điển", "Nhìn mê thật sự"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nhan sắc của người đẹp này trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt là khi cô nàng này tham gia các dự án điện ảnh.

Vào hồi cuối năm 2025, khi vào vai ô "chiêu đãi viên hàng không" (cách gọi theo bối cảnh trong phim vào năm 1978, nay gọi là tiếp viên hàng không) trong Tử Chiến Trên Không Trâm Anh đã nhận về nhiều lời khen ngợi nhan sắc.

Cho những ai chưa biết thì Trâm Anh (SN 1995) được nhiều khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2018. Sở hữu gương mặt được nhận xét có nhiều nét giống hot girl Tâm Tít, cô về đội Minh Hằng và giành ngôi Á quân của chương trình.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Trâm Anh.

Sau cuộc thi, Trâm Anh hoạt động với vai trò người mẫu, đồng thời tham gia nhiều gameshow và từng bước lấn sân sang diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp, Trâm Anh còn được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Nữ diễn viên dần rũ bỏ vẻ ngọt ngào thời mới vào nghề để theo đuổi phong cách trưởng thành, sắc sảo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không sở hữu chiều cao quá nổi bật, khoảng 1,62 m, song Trâm Anh vẫn tạo được lợi thế nhờ vóc dáng cân đối và gương mặt hài hòa. Đôi mắt, sống mũi thanh thoát cùng nụ cười tươi giúp cô dễ dàng ghi điểm trong cả những bộ ảnh thời trang lẫn trên màn ảnh.

Qua từng giai đoạn, gu thời trang của Trâm Anh cũng có nhiều thay đổi. Cô thường xuất hiện với những thiết kế thanh lịch, tôn đường nét cơ thể khi dự sự kiện, trong khi ngoài đời lại ưu tiên phong cách nhẹ nhàng, năng động. Sự linh hoạt trong cách xây dựng hình ảnh giúp nữ diễn viên ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả cũng như các nhãn hàng.

Visual Trâm Anh dạo này.

Ngoài công việc, Trâm Anh khá kín tiếng về đời tư. Nhiều năm qua, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Trương Thế Vinh sau khi nhiều lần bị bắt gặp đi ăn hay chơi thể thao cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hoặc phủ nhận mối quan hệ.

Trâm Anh vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc, cuộc sống lên mạng xã hội. Ngoài tham gia các dự án điện ảnh cô thỉnh thoảng dự sự kiện, chụp hình thời trang.

Trần Hà - Ảnh: IGNV.