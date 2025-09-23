Trải rộng đến hơn 700.000 mét vuông, công viên sông Tô Lịch dành bao nhiêu tỉ đền bù giải phóng mặt bằng?

Đáp án đúng là: C. 12 phường
Giải thích: Theo truyền thông, dự án công viên tuyến trải dài dọc sông Tô Lịch đi qua địa phận của 12 phường. Các phường đó là: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.
Đáp án đúng là: B. 740.000m²
Giải thích: Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, diện tích sử dụng đất của dự án là 738.000m², do đó 740.000m² là con số gần nhất. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng một quỹ đất rộng khoảng 94 hecta (tức 940.000 m²) tại xã Phúc Thịnh.
Đáp án đúng là: D. 0 đồng
Giải thích: Theo bảng chi phí sơ bộ tổng mức đầu tư dự án do UBND TP Hà Nội cung cấp và được báo Dân trí đăng tải, hạng mục "Chi phí thuê đất, chuyển nhượng, đền bù giải phóng mặt bằng" có giá trị là 0 đồng.
Đáp án đúng là: C. Khởi công quý 3/2025, hoàn thành quý 3/2027
Giải thích: Theo thông tin từ báo Dân trí, VnExpress và Tuổi trẻ, thời gian thực hiện dự án được dự kiến kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ quý III năm 2025 và hoàn thành vào quý III năm 2027.
Đáp án đúng là: B. Ngày 30/09/2025
Giải thích: Nội dung chủ trương đầu tư dự án sẽ được Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 26, dự kiến diễn ra vào ngày 30/9/2025. Cần lưu ý không nhầm lẫn với ngày 10/10/2025, là ngày dự kiến khởi công các công trình để chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô, trong đó có công trình này.