Trải rộng đến hơn 700.000 mét vuông, công viên sông Tô Lịch dành bao nhiêu tỉ đền bù giải phóng mặt bằng?

Giải thích: Theo truyền thông, dự án công viên tuyến trải dài dọc sông Tô Lịch đi qua địa phận của 12 phường. Các phường đó là: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Giải thích: Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, diện tích sử dụng đất của dự án là 738.000m², do đó 740.000m² là con số gần nhất. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng một quỹ đất rộng khoảng 94 hecta (tức 940.000 m²) tại xã Phúc Thịnh.

Hỏi 2: Dự án công viên tuyến dọc sông Tô Lịch có tổng diện tích gần với con số nào nhất?

Giải thích: Theo bảng chi phí sơ bộ tổng mức đầu tư dự án do UBND TP Hà Nội cung cấp và được báo Dân trí đăng tải, hạng mục "Chi phí thuê đất, chuyển nhượng, đền bù giải phóng mặt bằng" có giá trị là 0 đồng.

Sông Tô Lịch mới sẽ tạo ra một trục văn hóa du lịch hoàn toàn mới cho Thủ đô. (Ảnh được tạo bởi AI). Nguồn: Thái Hà.

Giải thích: Theo thông tin từ báo Dân trí, VnExpress và Tuổi trẻ, thời gian thực hiện dự án được dự kiến kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ quý III năm 2025 và hoàn thành vào quý III năm 2027.

Hỏi 5: Dự thảo Công viên tuyến sông Tô Lịch sẽ được trình HĐND TP Hà Nội dự kiến vào ngày nào?

A. Ngày 22/09/2025 sai B. Ngày 30/09/2025 đúng C. Ngày 10/10/2025 sai D. Ngày 01/10/2025 sai