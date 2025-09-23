HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trải rộng đến hơn 700.000 mét vuông, công viên sông Tô Lịch dành bao nhiêu tỉ đền bù giải phóng mặt bằng?

N.D |

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.665 tỉ đồng.

5 câu hỏi về dự án Công viên Sông Tô Lịch
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Dự án công viên tuyến dọc sông Tô Lịch trải dài trên bao nhiêu phường?

Đáp án đúng là: C. 12 phường

Giải thích: Theo truyền thông, dự án công viên tuyến trải dài dọc sông Tô Lịch đi qua địa phận của 12 phường. Các phường đó là: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Trải rộng đến hơn 700.000 mét vuông, công viên sông Tô Lịch dành bao nhiêu tỉ đền bù giải phóng mặt bằng?- Ảnh 1.

Viễn cảnh tưởng tượng về sông Tô Lịch (Ảnh được tạo bởi AI). Nguồn: Thái Hà.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Dự án công viên tuyến dọc sông Tô Lịch có tổng diện tích gần với con số nào nhất?

Đáp án đúng là: B. 740.000m²

Giải thích: Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, diện tích sử dụng đất của dự án là 738.000m², do đó 740.000m² là con số gần nhất. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng một quỹ đất rộng khoảng 94 hecta (tức 940.000 m²) tại xã Phúc Thịnh.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Công viên dọc sông Tô Lịch tốn bao nhiêu tiền đền bù giải phóng mặt bằng?

Đáp án đúng là: D. 0 đồng

Giải thích: Theo bảng chi phí sơ bộ tổng mức đầu tư dự án do UBND TP Hà Nội cung cấp và được báo Dân trí đăng tải, hạng mục "Chi phí thuê đất, chuyển nhượng, đền bù giải phóng mặt bằng" có giá trị là 0 đồng.

Trải rộng đến hơn 700.000 mét vuông, công viên sông Tô Lịch dành bao nhiêu tỉ đền bù giải phóng mặt bằng?- Ảnh 2.

Sông Tô Lịch mới sẽ tạo ra một trục văn hóa du lịch hoàn toàn mới cho Thủ đô. (Ảnh được tạo bởi AI). Nguồn: Thái Hà.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Theo dự thảo, bao giờ khởi công và bao giờ hoàn thành Công viên tuyến sông Tô Lịch?

Đáp án đúng là: C. Khởi công quý 3/2025, hoàn thành quý 3/2027

Giải thích: Theo thông tin từ báo Dân trí, VnExpress và Tuổi trẻ, thời gian thực hiện dự án được dự kiến kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ quý III năm 2025 và hoàn thành vào quý III năm 2027.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Dự thảo Công viên tuyến sông Tô Lịch sẽ được trình HĐND TP Hà Nội dự kiến vào ngày nào?

Đáp án đúng là: B. Ngày 30/09/2025

Giải thích: Nội dung chủ trương đầu tư dự án sẽ được Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 26, dự kiến diễn ra vào ngày 30/9/2025. Cần lưu ý không nhầm lẫn với ngày 10/10/2025, là ngày dự kiến khởi công các công trình để chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô, trong đó có công trình này.

