Giảm tới 5.100 tỉ đồng, dự án này vẫn đang tạo nên "kỳ tích sông Tô Lịch"

Đáp án đúng là: B. Hơn 11.000 tỉ đồng
Giải thích: Theo báo An ninh Thủ đô và Tuổi trẻ, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư được công bố là hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo Hà Nội Mới ngày 19/8/2025 cho biết, sau đó tổng mức đầu tư đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh còn 11.196 tỷ đồng, giảm gần 5.100 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.
Đáp án đúng là: A. Gói thầu số 1
Giải thích: Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá bao gồm 4 gói thầu chính. Theo báo An ninh Thủ đô và Lao động, các gói thầu được phân chia như sau:
- Gói thầu số 1: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
- Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và các cống chính.
- Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ.
- Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.
Đáp án đúng là: B. Phục vụ 20 phường nội đô, bao gồm tất cả các phường ven sông Tô Lịch.
Giải thích: Theo báo Hà Nội Mới, dự án phục vụ cải thiện môi trường trên diện tích lưu vực rộng 4.874ha, bao gồm 20 phường nội đô. Hệ thống này sẽ thu gom và xử lý phần lớn nước thải sinh hoạt đổ ra các sông Tô Lịch, Lừ, một phần sông Nhuệ và khu vực quận Hà Đông.
Đáp án đúng là: D. Sông Tô Lịch
Giải thích: Nước thải sau khi được xử lý tại Nhà máy Yên Xá sẽ được dẫn qua một kênh riêng và bổ cập trực tiếp cho sông Tô Lịch tại khu vực đập dâng Thanh Liệt. Nguồn nước sạch này là yếu tố quan trọng để hồi sinh và duy trì dòng chảy cho sông Tô Lịch.
Đáp án đúng là: C. Tuyến kênh bằng cống hộp bê tông kích thước 2,5m x 2,5m, dài 1,7km
Giải thích: Báo VnExpress ngày 20/9/2025 dẫn lời ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban quản lý dự án, cho biết nước sau xử lý được dẫn qua một tuyến kênh dài 1,7 km bằng cống hộp bê tông có kích thước 2,5m x 2,5m để đổ về sông Tô Lịch tại khu vực đập dâng Thanh Liệt.