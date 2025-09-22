Giảm tới 5.100 tỉ đồng, dự án này vẫn đang tạo nên "kỳ tích sông Tô Lịch"

Giải thích: Theo báo An ninh Thủ đô và Tuổi trẻ, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư được công bố là hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo Hà Nội Mới ngày 19/8/2025 cho biết, sau đó tổng mức đầu tư đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh còn 11.196 tỷ đồng, giảm gần 5.100 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.

A. Hơn 8.000 tỉ đồng sai B. Hơn 11.000 tỉ đồng đúng C. Hơn 13.000 tỉ đồng sai D. Hơn 16.000 tỉ đồng sai

Giải thích: Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá bao gồm 4 gói thầu chính. Theo báo An ninh Thủ đô và Lao động, các gói thầu được phân chia như sau:

A. Gói thầu số 1 đúng B. Gói thầu số 2 sai C. Gói thầu số 3 sai D. Gói thầu số 4 sai

Hỏi 2: Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá là gói thầu số mấy trong dự án Hệ thống Xử lý nước thải Yên Xá?

Giải thích: Theo báo Hà Nội Mới, dự án phục vụ cải thiện môi trường trên diện tích lưu vực rộng 4.874ha, bao gồm 20 phường nội đô. Hệ thống này sẽ thu gom và xử lý phần lớn nước thải sinh hoạt đổ ra các sông Tô Lịch, Lừ, một phần sông Nhuệ và khu vực quận Hà Đông.

Đáp án đúng là: B. Phục vụ 20 phường nội đô, bao gồm tất cả các phường ven sông Tô Lịch.

A. Phục vụ 15 phường nội đô, bao gồm tất cả các phường ven sông Tô Lịch. sai B. Phục vụ 20 phường nội đô, bao gồm tất cả các phường ven sông Tô Lịch. đúng C. Phục vụ 25 phường nội đô, bao gồm tất cả các phường ven sông Tô Lịch. sai D. Phục vụ 25 phường nội đô, bao gồm tất cả các phường ven sông Tô Lịch. sai

Hỏi 3: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gom nước thải cho những khu vực nào?

Giải thích: Nước thải sau khi được xử lý tại Nhà máy Yên Xá sẽ được dẫn qua một kênh riêng và bổ cập trực tiếp cho sông Tô Lịch tại khu vực đập dâng Thanh Liệt. Nguồn nước sạch này là yếu tố quan trọng để hồi sinh và duy trì dòng chảy cho sông Tô Lịch.

Hỏi 4: Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá xử lý xong thì nước chảy chủ yếu ra đâu?

Hỏi 5: Nước sau khi xử lý đạt chuẩn từ nhà máy Yên Xá được dẫn ra sông Tô Lịch bằng công trình nào?

A. Hệ thống ống gang đường kính 2,0m chôn ngầm dưới đất, dài 2,1km sai B. Hai đường ống nhựa HDPE đường kính 1,5m chạy song song, dài 3,5km sai C. Tuyến kênh bằng cống hộp bê tông kích thước 2,5m x 2,5m, dài 1,7km đúng D. Kênh hở bằng bê tông rộng 3,0m được kè hai bên bờ, dài khoảng 2,0km sai