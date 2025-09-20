Hồ Tây có phải 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không?

Đáp án đúng là: A. Có thể ví như vậy, vì Hồ Tây cũng sẽ được bổ sung nước thường xuyên.
Giải thích: Có thể ví như vậy vì Hồ Tây không chỉ cho đi mà cũng liên tục được "nạp" thêm nước một cách ổn định (không tính nước mưa là nguồn không ổn định). Cụ thể, Hồ Tây được bổ cập nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây thông qua hồ trung gian là Hồ Sen. Ngoài ra, theo kế hoạch dài hạn, Hồ Tây còn có thể được bổ cập thêm nước từ sông Hồng, cũng thông qua Hồ Sen làm trung gian.
Đáp án đúng là: A. Hồ Sen nằm cạnh Công viên nước Hồ Tây, rộng hơn 5,2 ha.
Giải thích: Theo tài liệu, Hồ Sen rộng hơn 5,2 ha và nằm cạnh Công viên nước Hồ Tây, khu vực phố Nhật Chiêu, phố Trịnh Công Sơn.
Đáp án đúng là: A. Đạt tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải số 109/GP-BTNMT.
Giải thích: Nước chảy vào Hồ Sen là nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Theo thông tin từ Ban Quản lý Hồ Tây, chất lượng nước sau xử lý đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và đạt tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải số 109/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24/01/2017.