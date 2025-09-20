Hồ Tây có phải 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Có thể ví Hồ Tây như 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không: dù hồ Tây sẽ thường xuyên cấp nước cho Tô Lịch, thì cũng không lo cạn?

A. Có thể ví như vậy, vì Hồ Tây cũng sẽ được bổ sung nước thường xuyên. đúng B. Có thể ví như vậy, vì diện tích Hồ Tây quá lớn nên không thể cạn được. sai C. Không thể ví như vậy, vì Hồ Tây chỉ phụ thuộc vào nước mưa tự nhiên. sai D. Không thể ví như vậy, vì nước Hồ Tây ô nhiễm không đủ tiêu chuẩn. sai