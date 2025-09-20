HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hồ Tây có phải 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không?

N.D |

Hồ Tây và sông Tô Lịch như "hai người bạn" đã gắn bó với nhau cả ngàn năm. Dưới đây là một bài trắc nghiệm nhỏ xung quanh sự gắn bó này.

Trắc nghiệm: Hồ Tây - Hồ Sen - Sông Tô Lịch
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Có thể ví Hồ Tây như 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không: dù hồ Tây sẽ thường xuyên cấp nước cho Tô Lịch, thì cũng không lo cạn?

Đáp án đúng là: A. Có thể ví như vậy, vì Hồ Tây cũng sẽ được bổ sung nước thường xuyên.

Giải thích: Có thể ví như vậy vì Hồ Tây không chỉ cho đi mà cũng liên tục được "nạp" thêm nước một cách ổn định (không tính nước mưa là nguồn không ổn định). Cụ thể, Hồ Tây được bổ cập nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây thông qua hồ trung gian là Hồ Sen. Ngoài ra, theo kế hoạch dài hạn, Hồ Tây còn có thể được bổ cập thêm nước từ sông Hồng, cũng thông qua Hồ Sen làm trung gian.

Hồ Tây có phải 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không? - Ảnh 1.

Đường ống dài 1,5km dẫn nước từ Hồ Tây sang Tô Lịch. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Hồ Sen ở đâu, rộng thế nào?

Đáp án đúng là: A. Hồ Sen nằm cạnh Công viên nước Hồ Tây, rộng hơn 5,2 ha.

Giải thích: Theo tài liệu, Hồ Sen rộng hơn 5,2 ha và nằm cạnh Công viên nước Hồ Tây, khu vực phố Nhật Chiêu, phố Trịnh Công Sơn.

Hồ Tây có phải 'niêu cơm Thạch Sanh' của sông Tô Lịch không? - Ảnh 2.

Nước được cấp cho Hồ Sen. Ảnh: Lao Động.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Chất lượng nước chảy vào Hồ Sen có đạt chuẩn không, và nếu đạt chuẩn thì là chuẩn gì?

Đáp án đúng là: A. Đạt tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải số 109/GP-BTNMT.

Giải thích: Nước chảy vào Hồ Sen là nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Theo thông tin từ Ban Quản lý Hồ Tây, chất lượng nước sau xử lý đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và đạt tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải số 109/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24/01/2017.

Sông Tô Lịch dốc mức nào, mà trước đây thường xuyên vừa đen, vừa cạn?
Tags

sông Tô Lịch

hồi sinh sông Tô Lịch

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại