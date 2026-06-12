Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành nhanh nhất

Đến ngày 12/6, ít nhất 15 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 các trường THPT công lập năm 2026.

Các địa phương trên cả nước đang bước vào giai đoạn công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo cập nhật mới nhất tính đến hôm nay 12/6, ít nhất 15 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Sở GD&ĐT các tỉnh/ thành lưu ý thí sinh cần theo dõi cập nhật công bố điểm thi, điểm chuẩn, lịch nhận đơn phúc khảo cũng như các thủ tục xác nhận nhập học sau khi có kết quả. (Ảnh: Minh Đức)

Mời bạn đọc tra cứu điểm thi lớp 10 chính thức nhanh chóng, chính xác nhất, cập nhật liên tục 34 tỉnh, thành trên cả nước:

Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương đầu tiên công bố điểm thi vào ngày 4/6. Tiếp đó, Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình và Điện Biên công bố kết quả ngày 5/6; Quảng Trị và Đồng Tháp công bố ngày 6/6. Đến ngày 8/6, thêm Khánh Hòa, Đồng Nai và Đà Nẵng cho phép thí sinh tra cứu điểm thi.

Tại Khánh Hòa, Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 14 đến 19/6 và dự kiến công bố điểm chuẩn trước ngày 30/6. Trong khi đó, Đồng Nai đã công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường THPT công lập.

Theo kế hoạch của các địa phương, nhiều tỉnh, thành lớn sẽ công bố điểm thi trong những ngày tới. Hà Nội dự kiến công bố kết quả sau ngày 22/6, còn TP.HCM dự kiến công bố sau ngày 12/6. Hải Phòng dự kiến công bố vào ngày 20/6, trong khi Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/6.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 diễn ra sau khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Sự thay đổi này kéo theo những điều chỉnh nhất định về quy mô tuyển sinh, mạng lưới trường lớp và công tác tổ chức thi tại nhiều địa phương.

Theo thống kê, TP.HCM tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất cả nước với hơn 151.000 em. Hà Nội đứng thứ hai với khoảng 124.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập sẽ được xác định căn cứ vào kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh tại từng địa phương.