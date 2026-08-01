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TPHCM triệt phá đường dây kinh doanh thuốc lá điện tử chứa ma túy quy mô lớn

Nguyễn Dũng
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Công an TPHCM đã mời làm việc 76 người có liên quan; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 65 bị can. Trong số này có 10 bị can là người nước ngoài, gồm 4 người quốc tịch Singapore, 4 người quốc tịch Malaysia và 2 người Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 31/7, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây bơm chiết, mua bán thuốc lá điện tử (pod) chứa ma túy Etomidate do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thu giữ gần 2.000 đầu pod chứa ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, đầu tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy Etomidate do Hoo Jia How (quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (quốc tịch Singapore) cầm đầu.

TPHCM triệt phá đường dây thuốc lá điện tử chứa ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 1.

Hàng chục đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Đến khoảng 18 giờ ngày 17/7, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ Melvin Tan Junjie, Oh Jang Fong (đều quốc tịch Singapore) và Hoo Jia How. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.331 đầu pod chứa ma túy Etomidate cùng 140 ml tinh dầu Etomidate dùng để bơm chiết vào các đầu pod.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thuê một căn nhà trên đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) làm nơi pha chế, bơm chiết tinh dầu chứa ma túy vào các đầu pod rồi bán cho các đầu mối để tiếp tục phân phối hoặc tổ chức sử dụng trái phép.

Mở rộng chuyên án, lực lượng công an tiếp tục triệt phá thêm hai nhánh phân phối do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (phường Bình Phú) điều hành.

TPHCM triệt phá đường dây thuốc lá điện tử chứa ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng người nước ngoài liên quan cùng tang vật.

Đến nay, Công an TPHCM đã mời làm việc 76 người có liên quan; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 65 bị can. Trong số này có 10 bị can là người nước ngoài, gồm 4 người quốc tịch Singapore, 4 người quốc tịch Malaysia và 2 người Đài Loan (Trung Quốc).

Tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm gần 2.000 đầu pod chứa ma túy Etomidate và 140 ml tinh dầu Etomidate.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags

Công an TPHCM

đường Cống Quỳnh

ma túy

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