TP.HCM: Trích xuất camera tìm nguyên nhân nam thanh niên ngã xe máy, trượt hơn 20m tử vong

Đến sáng 11/2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên ngã xe máy đẫn đến tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu trên Pháp luật TP.HCM, tối 10/2, anh N.H.T.P. (21 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ TP.Thủ Đức đi Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: PLO)

Khi đến địa bàn thuộc phường Phước Long B thì xe máy anh P. loạng choạng ngã xuống đường và trượt dài khoảng 20m về phía trước. Anh P. đa chấn thương nặng, nằm bất động trên đường.

Người dân sau đó đã đưa anh P. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh P. đã không qua khỏi.

Công an đang lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Trong diễn biến liên quan, theo Tuổi trẻ, ngày 10/2, Đội CSGT-TT Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng CSGT đội Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, Thanh tra giao thông (đội 5), Cảnh sát ma túy, Công an phường Long Bình kiểm tra ma túy đối với tài xế ở cụm cảng Long Bình, TP.Thủ Đức.

Chỉ trong 2 giờ, qua test nhanh 52 tài xế, lực lượng chức năng phát hiện hai trường hợp dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 2 xe tải thùng, 2 giấy phép lái xe, đồng thời giao 2 tài xế cho công an phường lập hồ sơ xử lý.