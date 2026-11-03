HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TPHCM: Phạt nguội hơn 321.000 trường hợp qua camera và thiết bị ghi hình

TRUNG HẬU
|

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an TPHCM ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh, trong đó có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Ngày 3/11, Phòng CSGT - Công an TPHCM thông tin kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Cán bộ CSGT thành phố ghi hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PC08.

Theo đó, tính từ đầu năm đến ngày 8/10 lực lượng CSGT đã ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT qua hình ảnh, trong đó có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Theo đại diện Phòng CSGT, nhiều người dân vẫn còn mang tâm lý là đối với một số hành vi vi phạm, như: người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đi trên hè phố; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định,…chỉ được phát hiện thông qua công tác tuần tra, kiểm soát công khai, người dân vi phạm, CSGT dừng phương tiện để lập biên bản xử lý.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, chỉ đến khi nhận được thông báo vi phạm hành chính về TTATGT từ lực lượng chức năng, người dân mới nhận thức được khi không có lực lượng CSGT hiện diện trên mặt đường thì những hành vi vi phạm về TTATGT vẫn sẽ được hệ thống camera trên các tuyến đường ghi nhận và đó là cơ sở pháp lý để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ tạo được tính răn đe; mà còn giúp cho người dân thấy được tính nghiêm minh của pháp luật. Trong đó, các hành vi vi phạm về TTATGT đều sẽ bị phát hiện và xử lý.

Công an Thành phố đề nghị mỗi người dân sẽ nâng cao được ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên đường; góp phần kéo giảm, hạn chế được tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Tags

camera

trật tự an toàn giao thông

Công an TPHCM

phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại