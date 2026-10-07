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TPHCM: Lớp 12 thiếu bảng, giáo viên phải viết lên tường

Nguyễn Dũng
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Phụ huynh lớp 12A3 Trường THPT Phú Nhuận phản ánh giáo viên phải viết lên tường vì phòng học thiếu bảng. Hiệu trưởng cho biết nhà trường đã đặt bảng mới, dự kiến lắp vào chiều tối 7/10.

Ngày 7/10, phụ huynh lớp 12A3 Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM phản ánh phòng học của con em không có bảng từ ngày 5/10, khiến giáo viên phải viết lên tường trong quá trình giảng dạy.

- Ảnh 1.

Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM.

Theo phụ huynh, bảng trong phòng học bị tháo để chuyển sang lớp khác do trước đó được phụ huynh lớp này bỏ tiền mua. Việc tháo bảng khi phòng học chưa có bảng thay thế khiến phụ huynh bức xúc và lo ngại ảnh hưởng đến việc học của học sinh cuối cấp.

Một phụ huynh cho biết khi con vào lớp 10, phụ huynh cũng đã góp tiền mua bảng mới. Tuy nhiên, bảng đó hiện được lớp khác sử dụng, còn lớp con em họ lại thiếu bảng.

Phụ huynh cho rằng bảng là thiết bị cơ bản của phòng học, nhà trường cần bảo đảm trang bị để giáo viên và học sinh sử dụng, thay vì phụ thuộc vào sự đóng góp của phụ huynh.

Chiều 7/10, trao đổi về sự việc, ông Trần Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, cho biết trường vừa sắp xếp lại phòng học vì một học sinh bị tai nạn, không thể leo lầu. Trong đợt điều chỉnh này, lớp 12A3 chuyển sang phòng của lớp có học sinh bị tai nạn.

Theo ông Tuấn, phụ huynh của lớp chuyển đi yêu cầu đưa bảng do họ đầu tư sang phòng học mới của con em.

Hiệu trưởng giải thích phương án ban đầu là tháo bảng này và lắp bảng cũ của lớp 12A3 vào thay thế. Tuy nhiên, nhà trường nhận thấy bảng cũ không thuận tiện cho việc tháo, lắp lại và không phù hợp với nhu cầu học tập hiện tại nên quyết định đặt bảng mới.

Ông Tuấn cho biết thêm: Lẽ ra, bảng đã được lắp từ hôm trước nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến đơn vị lắp đặt gặp nhiều khó khăn. Bảng mới dự kiến sẽ được lắp đặt ngay trong chiều tối 7/10.

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Tags

Phú Nhuận

giáo viên

phụ huynh

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