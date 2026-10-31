Toyota ra mắt động cơ xăng mới: Tiết kiệm hơn 15%, dùng cho Corolla Cross lẫn Yaris Cross bản HEV

Toyota vừa giới thiệu hệ truyền động hybrid thế hệ mới với động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh hoàn toàn mới.

Toyota Motor Europe công bố hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo tại Brussels (Bỉ). Trung tâm của hệ thống là một họ động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng. Theo đó, động cơ có cả phiên bản hút khí tự nhiên lẫn tăng áp. Đi kèm là mô-tơ điện, bộ điều khiển công suất (PCU) và biến tần nhẹ, gọn hơn trước.

Đáng chú ý, bản hút khí tự nhiên sẽ bao phủ dải hiệu suất của hai động cơ hybrid hiện tại. Đó là máy 1.8L và máy 1.5L 3 xi-lanh của Toyota. Hiện nay, động cơ 1.8L có mặt trên Corolla Cross HEV tại nhiều thị trường, gồm cả Việt Nam. Trong khi đó, máy 1.5L 3 xi-lanh được dùng trên Toyota Yaris Cross hybrid tại Nhật Bản và châu Âu.

Khối động cơ 1.5L mới của Toyota. Ảnh: Toyota

Toyota thiết kế động cơ 1.5L từ đầu cho hệ thống hybrid

Theo thông cáo, Toyota không cải tiến một động cơ sẵn có để phục vụ điện hóa. Thay vào đó, Toyota phát triển đồng thời động cơ, hệ thống hybrid và điện tử công suất. Ba thành phần này tạo thành một khối truyền động thống nhất. Nhờ vậy, động cơ 1.5L mới nhỏ gọn và hiệu quả hơn các thế hệ trước. Việc tích hợp chặt chẽ các bộ phận cũng nhằm giảm tổn hao trên toàn hệ thống.

Cụ thể, mức cải thiện hơn 15% về hiệu suất nhiên liệu đến từ bốn yếu tố. Đầu tiên là giảm ma sát cơ khí và quản lý nhiệt tốt hơn. Tiếp theo là giảm tổn hao điện và giảm lực cản khí động học. Bên cạnh đó, cụm động cơ và hệ hybrid có kết cấu thấp hơn. Điều này cho phép hạ chiều cao nắp ca-pô và thu gọn khoang động cơ. Do đó, nhà thiết kế có thêm không gian tạo hình thân xe cản gió thấp hơn.

Tuy nhiên, Toyota chưa công bố công suất và mô-men xoắn của động cơ mới. Để tham chiếu, Toyota Urban Cruiser Hyryder tại Ấn Độ đang dùng hệ hybrid 1.5L 3 xi-lanh. Hệ thống này có công suất 115 PS và mô-men xoắn 141 Nm. Riêng Yaris Cross HEV tại Việt Nam dùng động cơ 1.5L 4 xi-lanh khác, công suất 90 mã lực.

Tương quan kích thước giữa động cơ mới (Development) và động cơ hiện tại (Current). Ảnh: Toyota

Toyota dùng chung nền tảng cho xe hybrid, PHEV và thuần điện

Hệ hybrid mới được phát triển song song với nền tảng "đa lộ trình" của Toyota. Nền tảng này được thiết kế để tối ưu hiệu năng cho xe thuần điện (BEV). Đồng thời, các bản hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) vẫn dùng chung kiến trúc cơ sở. Theo Toyota, việc này không ảnh hưởng đến dáng xe, không gian nội thất hay khả năng vận hành.

Ngoài ra, kiến trúc chung giúp Toyota phân bổ chi phí đầu tư trên tổng sản lượng lớn hơn. Các nhà máy cũng dễ điều chỉnh tỷ lệ từng loại truyền động theo nhu cầu thực tế. Toyota cho biết điều kiện năng lượng và nhu cầu khách hàng ở mỗi khu vực là khác nhau.

Nền tảng đa lộ trình mới của Toyota. Ảnh: Toyota

Bên cạnh đó, Toyota dự kiến bán động cơ và công nghệ hybrid mới cho bên ngoài nhiều hơn trong những năm tới. Hệ thống cũng được phát triển để vận hành với nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu trung hòa carbon.

Hiện Toyota chưa công bố thời điểm thương mại hóa hệ hybrid mới. Hãng cũng chưa xác nhận mẫu xe cụ thể sẽ dùng động cơ này từ thời điểm nào.