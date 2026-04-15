TOS-1A đánh sập căn cứ Kiev! Đúng 21h10, sai sót trị giá 90 tỷ euro lộ diện - Cuộc gọi của ông Putin "gây chấn động"

"Hỏa thần" TOS-1A đánh sập căn cứ chiến lược của Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 15/4 đưa tin, quân đội Nga vừa giáng đòn hỏa lực, phá hủy một căn cứ chiến lược của Ukraine tại Zaporizhzhia.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu này được phát hiện thông qua hoạt động trinh sát bằng máy bay không người lái (UAV). Các vị trí phòng thủ kiên cố cùng nơi tập trung binh lực của Ukraine được xác định nằm trong nhiều công trình và hầm ngầm, được bố trí nhằm hạn chế tác động từ pháo binh thông thường.

Sau khi xác định tọa độ, lực lượng Nga đã triển khai hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek để tiến hành tấn công bằng đạn nhiệt áp. Đòn hỏa lực được mô tả là đã phá hủy hoàn toàn các công sự phòng thủ, đồng thời loại khỏi vòng chiến lực lượng Ukraine bên trong, qua đó làm suy yếu một mắt xích phòng ngự quan trọng trên khu vực này.

Nhờ khả năng phóng đầu đạn nhiệt áp hay đầu đạn chứa chất nổ ở tầm ngắn, TOS-1A là một trong những vũ khí gây nổ có sức công phá khủng khiếp nhất, được đánh giá gần bằng với vũ khí hạt nhân.

Hệ thống TOS-1A của Nga khai hỏa. Ảnh: TST

Cùng thời điểm, các tổ UAV tiếp tục phát hiện thêm nhiều hầm trú ẩn ngụy trang và mạng lưới các điểm phòng thủ phụ trợ. Tọa độ sau đó được chuyển cho pháo tự hành "Gvozdika", đơn vị đã thực hiện các đòn tấn công chính xác bằng đạn nổ phá mảnh, phá hủy các công sự trong khu vực rừng và làm gián đoạn hoạt động phòng thủ.

Ngoài ra, tại Zaporizhzhia, các đơn vị UAV tấn công cũng được cho là đã phá hủy các vị trí ngụy trang của lực lượng vận hành drone phía Ukraine.

Mọi thứ thay đổi lúc 21:10: Lộ sai sót trị giá 90 tỷ euro của EU với Ukraine

Trong khi chiến sự trên thực địa tiếp tục leo thang, một diễn biến tài chính từ châu Âu bất ngờ xuất hiện, được cho là có thể tác động tới cục diện xung đột.

Ủy ban châu Âu đã mắc lỗi phát ngôn về thời điểm giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, làm dấy lên lo ngại về việc trì hoãn viện trợ. Tuy nhiên, đại diện cơ quan này nhanh chóng đính chính.

Tại Brussels, người phát ngôn ông Balazs Ujvari ban đầu cho biết tiền sẽ được giải ngân từ nửa cuối năm 2026. Nhưng đến 21:10 cùng ngày, ông Ujvari lại nói rằng, việc chi trả sẽ bắt đầu ngay từ quý II/2026 (tháng 4–6). Sai sót "trị giá" 90 tỷ euro đã được sửa.

Trong bối cảnh khó khăn tài chính, Ukraine rất cần nguồn tiền từ EU. Dù chưa chắc đủ duy trì chiến sự dài hạn, nhưng khoản hỗ trợ này sẽ giúp Kiev giữ vững vị thế trên chiến trường và có khả năng lập kế hoạch tác chiến trong thời gian tới.

Ủy ban châu Âu đã mắc lỗi phát ngôn về thời điểm giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Ảnh: TST

Động thái này được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể tới cục diện Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), không phải bằng một cuộc phản công ngay lập tức, mà bằng việc kéo dài năng lực duy trì chiến trường.

Song song với đó, Kiev được cho là vẫn đặt kỳ vọng vào sự thay đổi chính trị tại Mỹ sau bầu cử Quốc hội tháng 11/2026. Nếu cán cân quyền lực thay đổi, chính sách hỗ trợ Ukraine có thể được điều chỉnh.

Khoản vay của EU trước đó bị Hungary dưới thời ông Viktor Orban ngăn cản, nhưng sau thay đổi chính trị, Brussels kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ. Tuy nhiên, một số quốc gia như Slovakia vẫn có thể tiếp tục phản đối.

EU cho biết ngay khi hoàn tất thủ tục, khoản tiền đầu tiên có thể được giải ngân nhanh chóng để tránh gián đoạn ngân sách và chi tiêu quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, cách triển khai cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bất đồng nội bộ trong Liên minh.

Cuộc điện đàm của ông Putin khiến "tất cả chấn động"

Trong khi chiến sự trên thực địa và dòng tiền hỗ trợ từ phương Tây đang định hình lại cục diện, một động thái ngoại giao từ Moscow bất ngờ thu hút sự chú ý, được cho là mang ý nghĩa chiến lược ở cấp độ khu vực.

"Một cuộc điện đàm của ông Putin khiến tất cả chấn động. Tín hiệu đáng chú ý gửi tới Iran. Trung Quốc hoan nghênh" – Tờ Sohu cho hay.

Theo Sohu, cuộc gọi của ông Putin "khiến tất cả chấn động". Ảnh: Reuters

Theo đó, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga ông Vladimir Putin và Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian đã phát đi tín hiệu đáng chú ý tới phương Tây. Động thái này diễn ra ngày 12/4, trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực, bao gồm các cuộc tiếp xúc Mỹ–Iran tại Pakistan.

Ông Pezeshkian cảm ơn Nga về hỗ trợ nhân đạo, trong khi ông Putin nhấn mạnh sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài.

Giới phân tích Trung Quốc cho rằng thời điểm của cuộc điện đàm không phải ngẫu nhiên, mà nhằm thể hiện lập trường của Moscow và củng cố quan hệ với Iran trong bối cảnh áp lực từ Mỹ và Israel gia tăng.

Theo bài viết, Nga đang phát tín hiệu ủng hộ Iran và cho thấy không đứng ngoài các diễn biến tại khu vực. Động thái này được xem là một bước đi nhằm đối phó với việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Một số ý kiến nhận định, điều này có thể kéo theo những điều chỉnh trong quan hệ giữa Moscow và Washington, khi cạnh tranh giữa các cường quốc tiếp tục leo thang.

Có thể nói, khi Ukraine vẫn là mặt trận tiêu hao chủ lực, còn Iran nổi lên như một điểm nóng mới, các động thái song song của Nga đang cho thấy xung đột không còn giới hạn ở một chiến trường, mà đang dần mở rộng thành một thế cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn.