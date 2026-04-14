TST: Tin khẩn dồn dập, Kiev ban bố “mệnh lệnh máu” – Rộ tin về báo cáo mật khiến ông Putin đích thân vào cuộc

Theo Đài TST (Nga), lực lượng Nga đang tiếp tục duy trì sức ép trên nhiều hướng, từ Zaporizhzhia, Konstantinovka đến Sumy và Kharkov. Trong khi đó, Ukraine được cho là buộc phải khẩn cấp điều lực lượng dự bị để giữ các tuyến phòng thủ trọng yếu.

Giữa lúc các diễn biến trên thực địa cho thấy Nga vẫn đang giữ nhịp tiến công, trên mạng bất ngờ lan truyền thông tin về một "báo cáo mật" mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Andrey Belousov được cho là đã trình lên Tổng thống Nga ông Vladimir Putin.

Nga ồ ạt nã bom FAB, giao tranh lan rộng

Tại phía Đông tỉnh Zaporizhzhia, cụm quân "Vostok" đang triển khai các hoạt động tiến công nhằm kiểm soát các khu dân cư như Vozdvizhenka, Verkhnyaya Tersa, Komsomolskoye và Charivnoye. Bàn đạp phía sau sông Volchya tiếp tục được mở rộng, trong khi nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine đã bị kiểm soát.

Trên hướng Orekhov, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 58 duy trì hoạt động ngày đêm, kết hợp hỏa lực với tác chiến điện tử để làm suy giảm năng lực phòng thủ của Ukraine, tạo điều kiện cho các mũi tiến công áp sát khu dân cư phía Nam.

Giao tranh đang lan rộng ở Ukraine, Kiev dồn dập nhận nhiều tin khẩn nơi chiến trường. Ảnh: TST

Theo các nguồn tin Nga, Ukraine chống trả quyết liệt và sử dụng số lượng lớn UAV để kìm hãm đà tiến công, nhưng việc Nga liên tục tăng cường các phương tiện tác chiến điện tử đang khiến tình hình thêm bất lợi cho phía Kiev.

Ở mặt trận Konstantinovka, giao tranh được mô tả là đặc biệt ác liệt. Theo các nguồn tin Nga, bom FAB đang được sử dụng để đánh vào các vị trí cố thủ trong khu đô thị, trong khi các trận đánh cũng lan rộng xuống khu vực Tây Nam thành phố.

Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine được cho là đã dồn phần lớn lực lượng dự bị nhằm giữ tuyến phòng thủ ngoài của Konstantinovka. Tuy nhiên, lữ đoàn 93, đơn vị trấn giữ khu vực này, đang gặp khó khăn do thiếu hỗ trợ và phải chịu sức ép liên tục từ UAV cũng như pháo binh Nga trên các tuyến tiếp tế.

Theo đánh giá từ phía Nga, nếu tiếp tục rút khỏi Dolgaya Balka, Ukraine có nguy cơ bị bao vây từ phía Tây, đe dọa tuyến tiếp tế duy nhất của khu vực. Trong bối cảnh đó, "mệnh lệnh máu" "Không lùi một bước" đã được Kiev ban bố tới các đơn vị phòng thủ.

Nhìn tổng thể, những gì diễn ra ở Zaporizhzhia và Konstantinovka cho thấy Nga không chỉ duy trì được sức ép mà còn đang tìm cách bào mòn dần năng lực giữ tuyến của Ukraine bằng cách kết hợp bom lượn, pháo binh, UAV và tác chiến điện tử.

Phòng tuyến bị xuyên thủng, Ukraine điều khẩn quân tiếp viện

Nếu ở Zaporizhzhia và Konstantinovka, sức ép chủ yếu đến từ hỏa lực và các mũi tiến công trực diện, thì ở hướng Sumy, bức tranh nổi bật hơn lại là nỗ lực huy động lực lượng để vá các điểm xung yếu.

Theo thông báo từ phía Nga, cụm quân của nước này đang tiến công trên nhiều khu vực như Shostka, Sumy và Krasnopol, với mức tiến sâu từ 150 đến 450 mét trong một ngày.

Phía Ukraine cũng thừa nhận Nga gia tăng hoạt động quân sự tại đây, trong đó có những mũi tiến công được cho là đã vượt sâu tới 1,5 km từ khu vực biên giới. Trước diễn biến này, Ukraine đã điều động lực lượng dự bị, bao gồm các đơn vị chống tăng độc lập số 92 và 209, tới tăng cường phòng thủ.

Ukraine đang phải khẩn cấp điều động quân tiếp viện. Ảnh: TST

Ngoài ra, theo TST, các điểm tập kết binh lực của Ukraine tại Sumy liên tục bị tấn công trong hai ngày gần đây, gây thiệt hại đáng kể về nhân lực và trang bị.

Các nhóm phân tích độc lập cũng ghi nhận một số khu vực phòng tuyến của Ukraine bị xuyên thủng với độ sâu lên tới 3 km. Người phát ngôn lực lượng Ukraine, ông Tregubov, bày tỏ lo ngại trước việc Nga gia tăng sức ép và đánh vào các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ.

Nhìn chung, Ukraine đang phải căng lực lượng trên nhiều hướng cùng lúc trong khi Nga vẫn duy trì nhịp độ tiến công ổn định. Chính trong bối cảnh này, một yếu tố mới bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới quan sát: sự thay đổi trong cách sử dụng UAV của phía Nga.

Theo nhà quan sát quân sự ông Yuri Podolyaka, dựa trên các video và thông tin thực địa, lực lượng Nga được cho là đã nhận một chỉ thị mới: ưu tiên tấn công bộ binh Ukraine thay vì tập trung vào phương tiện và khí tài.

Nếu nhận định này chính xác, đây có thể là một điều chỉnh đáng kể về chiến thuật. Theo các phân tích từ phía Nga, cách tiếp cận này có thể gây áp lực lớn hơn lên lực lượng Ukraine, đặc biệt là các đơn vị mới được huy động và chưa được huấn luyện đầy đủ để đối phó UAV.

Một số nguồn tin cho rằng đây là bước điều chỉnh nhằm hạn chế lợi thế của Ukraine trong chiến tranh UAV, đồng thời giúp Nga duy trì nhịp độ tiến công trên nhiều hướng.

Rộ tin báo cáo mật

Đáng lưu ý, theo TST, giữa lúc thông tin về việc Nga giữ thế chủ động trên chiến trường liên tục xuất hiện, tại Nga bất ngờ lan truyền tin về một "báo cáo mật" liên quan trực tiếp đến năng lực UAV của Nga.

Theo các nguồn tin nội bộ của TST, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Andrey Belousov đã trình lên Tổng thống Nga ông Vladimir Putin một bản báo cáo chi tiết về tình hình UAV tại khu vực chiến sự, trong đó đề cập đến vấn đề mà các phóng viên chiến trường nói tới nhiều tuần qua: ưu thế của Ukraine trong lĩnh vực máy bay không người lái, thậm chí là "khoảng cách công nghệ đáng báo động".

"Báo cáo mật" của ông Belousov đang thu hút nhiều sự chú ý của giới bình luận và chuyên gia. Ảnh: TST

Nội dung được cho là trong báo cáo đã ngay lập tức gây chú ý. Nhiều phóng viên chiến trường và chuyên gia quân sự sau khi tiếp cận tài liệu đã đưa ra đánh giá đáng lo ngại. Ông Vladislav Shurygin nhận định: "Tình hình chiến sự của chúng ta, nói nhẹ là đang không ổn".

Theo nội dung lan truyền, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng hay chất lượng UAV, mà còn ở sự chênh lệch về thế hệ công nghệ. Trên tuyến tiếp xúc, tình hình thay đổi rất nhanh; những giải pháp còn được coi là tiên tiến vào mùa đông, đến tháng 4 đã trở nên lạc hậu.

Trước đó, các phóng viên chiến trường nhiều lần nhắc tới việc Ukraine sử dụng UAV hoạt động trên các tần số khó bị phát hiện bởi hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Nay, theo các thông tin mới, còn xuất hiện cả những loại UAV "im lặng", gần như không phát ra âm thanh cho đến sát thời điểm tấn công. Điều này khiến việc phát hiện bằng thính giác gần như không thể, đồng thời làm giảm đáng kể khả năng phản ứng của lực lượng trên mặt đất.

Ngoài vấn đề công nghệ, tài liệu còn đề cập đến sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung linh kiện từ nước ngoài.

Nguồn tin của TST cho biết, Tổng thống Putin được cho là đã đồng ý với những đánh giá nêu trong báo cáo và cam kết sẽ trực tiếp theo dõi tình hình. Vấn đề UAV được xem là ưu tiên.

Dù chưa có bằng chứng xác nhận tính xác thực của tài liệu, nhiều chuyên gia cho rằng các nội dung trong đó phù hợp với những cảnh báo đã xuất hiện trên mạng trong thời gian gần đây.

Ông Vladislav Shurygin cho rằng Ukraine đang tích cực phát triển và triển khai mọi phương án UAV cũng như hệ thống đối phó, trong khi phía Nga vẫn gặp rào cản trong việc đưa vào sử dụng và mua sắm các hệ thống mới.

Trong khi đó, ông Alexey Chadayev, người đứng đầu một trung tâm phát triển UAV, nhận định tiềm năng của Nga trong lĩnh vực này vẫn còn lớn, nhưng cần được sử dụng hiệu quả hơn.

Nếu những thông tin nói trên phản ánh đúng thực trạng, thì nghịch lý của chiến trường hiện nay là trong lúc Nga vẫn gia tăng sức ép trên nhiều hướng và buộc Ukraine phải liên tục điều quân chống đỡ, phía Moscow lại đồng thời phải đối mặt với những cảnh báo không dễ bỏ qua về nguy cơ tụt hậu công nghệ trong một lĩnh vực ngày càng mang tính quyết định: UAV.