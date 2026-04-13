100 UAV phá vỡ “lệnh của Putin”, Nga ồ ạt trả đũa – Nỗi lo sợ bao trùm Kiev sau pha “lỡ lời” của TT Zelensky

Đài Argumenty i Fakty (Nga) ngày 13/4 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành đòn tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu công nghiệp, năng lượng và hạ tầng của Ukraine, sau một đợt tập kích UAV diện rộng vào lãnh thổ Nga trước đó. Một loạt vụ nổ được ghi nhận với sự tham gia của tên lửa và UAV.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đòn đánh trong ngày đã nhằm vào các cơ sở phục vụ lực lượng Ukraine, bao gồm hạ tầng công nghiệp, năng lượng và giao thông.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố đã tấn công các kho chứa xuồng không người lái, UAV tầm xa, cùng các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 152 khu vực.

100 UAV Ukraine phá vỡ "lệnh của Putin"

Trước đó, trong đêm 11/4, gần 100 UAV của Ukraine đã phá vỡ lệnh ngừng bắn do ông Putin đưa ra. Các thiết bị bay bị bắn hạ tại nhiều khu vực, gồm vùng Krasnodar, Crimea, cùng các tỉnh Belgorod, Bryansk, Rostov, Kursk và Kaluga.

Tại Rostov, Thống đốc ông Yuri Slyusar cho biết hơn một chục UAV đã bị bắn hạ tại 6 huyện gồm Konstantinovsky, Millerovsky, Chertkovsky, Kasharsky, Tarasovsky và Tatsinsky. Theo thông tin ban đầu, không ghi nhận thương vong.

Trao đổi với báo aif.ru, ông Maksim Kondratiev – nhà sáng lập trung tâm huấn luyện hàng không không người lái, thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Nga – nhận định các UAV có thể được triển khai từ hai hướng chính.

Theo phân tích, hướng tấn công phía nam nhằm vào Rostov có khả năng xuất phát từ tỉnh Odessa. Các UAV được cho là bay qua eo đất Perekop ở Crimea, sau đó vượt biển Azov để tiến vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, đối với các đòn tấn công nhằm vào khu vực phía bắc, đặc biệt là tỉnh Kaluga, điểm xuất phát có thể nằm tại tỉnh Kharkov của Ukraine.

Thiệt hại cục bộ và diễn biến trong lệnh ngừng bắn

Tại tỉnh Kaluga, chính quyền địa phương xác nhận không có thương vong, song ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Thống đốc ông Vladislav Shapsha cho biết một máy biến áp tại trạm điện thuộc huyện Lyudinovsky đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV trong đêm.

Vài giờ sau các đợt tấn công, lệnh ngừng bắn do ông Vladimir Putin công bố chính thức có hiệu lực, kéo dài 32 giờ – từ 16h00 ngày 11/4 đến hết ngày 12/4/2026 (giờ Moscow). Nga cho biết kỳ vọng phía Ukraine sẽ có động thái tương tự, đồng thời yêu cầu lực lượng quân sự duy trì trạng thái sẵn sàng trước các tình huống phát sinh.

Tuy nhiên, theo Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinshtein, một vụ tấn công bằng UAV vẫn xảy ra trong thời gian này.

Cụ thể, một UAV đã tấn công trạm xăng tại thành phố Lgov. Theo thông tin ban đầu, có ba người bị thương, trong đó có một trẻ một tuổi bị thương ở vùng đầu do mảnh văng. Vụ việc được cho là xảy ra sau thời điểm 16h cùng ngày.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động quân sự trên toàn bộ các hướng trong dịp lễ Phục Sinh. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 16h00 ngày 11/4 đến hết ngày 12/4.

Tuy nhiên, theo diễn biến thực tế, các hoạt động tấn công vẫn tiếp tục xảy ra trong khoảng thời gian này. Trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Điện Kremlin cũng đã đưa ra tuyên bố đáng chú ý về hướng đi tiếp theo của chiến dịch.

Điện Kremlin tuyên bố nóng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tiếp tục Chiến dịch quân sự đặc biệt sau khi lệnh ngừng bắn dịp Phục Sinh kết thúc, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo ông Peskov, chiến dịch này sẽ được duy trì cho đến khi ông Zelensky sẵn sàng đưa ra các quyết định cần thiết nhằm chuyển xung đột tại Ukraine sang hướng giải quyết hòa bình.

"Cho đến khi ông Zelensky có đủ quyết tâm và sẵn sàng chịu trách nhiệm, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực"- ông Peskov nhấn mạnh.

Trong khi phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch nếu không đạt được thỏa thuận, tại Kiev, những phát biểu gần đây của ông Zelensky cũng đang gây ra nhiều tranh luận trong giới chính trị.

Ông Zelensky "lỡ lời", nỗi lo sợ bao trùm Kiev

Tại Kiev, dư luận chính trị xuất hiện tâm lý lo sợ sau những phát biểu gần đây của ông Volodymyr Zelensky. Theo một số đánh giá, các tuyên bố này đã phần nào hé lộ những tính toán chiến lược của chính quyền Ukraine trong giai đoạn tới.

Cụ thể, ông Zelensky gần đây lỡ hé lộ rằng, Ukraine sẽ phải đối mặt với một giai đoạn căng thẳng, không chỉ trên chiến trường mà cả trên bàn đàm phán. Những phát biểu này được cho là đã gây ra phản ứng đáng chú ý trong giới chính trị tại Kiev.

Bình luận về vấn đề này, nhà phân tích chính trị Ukraine Ruslan Bortnik cho rằng Kiev đang tính toán kéo dài thời gian, chờ đợi những thay đổi trong chu kỳ chính trị tại Mỹ, đặc biệt là khả năng biến động tương quan lực lượng tại Quốc hội vào mùa thu.

Ông Bortnik nhận định Ukraine có thể rơi vào trạng thái "phòng thủ kéo dài", giống như một "pháo đài bị bao vây", với kỳ vọng rằng nếu phe Dân chủ giành ưu thế trong Quốc hội, họ có thể gây sức ép buộc ông Donald Trump khôi phục một phần viện trợ cho Ukraine.

Ông cũng cảnh báo, nếu Moscow và Washington không đạt được tiến triển trước tháng 9, Mỹ có thể rút khỏi các cuộc đàm phán do bước vào giai đoạn cao điểm của bầu cử Quốc hội.

"Theo tôi, Mỹ sẽ không dành thêm nhiều thời gian cho tiến trình đối thoại này. Khi bước vào mùa hè, họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nội bộ, đặc biệt là bầu cử. Có thể tồn tại một 'hạn chót' mang tính chính trị nội bộ vào khoảng tháng 8" - ông Bortnik nhận định.

Ngoài ra, các tín hiệu từ châu Âu cũng làm gia tăng sức ép đối với Kiev. Một số quan chức Liên minh châu Âu lo ngại rằng trước thềm bầu cử, Washington có thể tăng cường gây áp lực lên Ukraine, nhằm buộc Kiev phải đưa ra nhượng bộ liên quan đến Donbass.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Mỹ đồng thời đối mặt với những thách thức khác, bao gồm việc suy giảm vị thế trong vấn đề Iran cũng như các khó khăn kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh chưa đạt được mục tiêu tại Trung Đông, một số ý kiến cho rằng ông Donald Trump có thể chuyển trọng tâm sang vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, theo ông Ivan Pyatibratov – Phó giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga – kịch bản này chưa chắc xảy ra. Ông nhận định Mỹ có xu hướng giảm mức độ can dự tài chính vào Ukraine, đồng thời chuyển bớt trách nhiệm sang châu Âu.

"Theo những gì đang diễn ra, đặc biệt là trong các tài liệu ngân sách, Mỹ dường như muốn giảm chi tiêu cho Ukraine và hạn chế mức độ tham gia vào xung đột này, đồng thời chuyển gánh nặng sang châu Âu" - ông Pyatibratov cho biết.

Chuyên gia này cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, sự chú ý của Washington có thể chuyển sang những khu vực khác, chẳng hạn như Cuba. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sau những diễn biến liên quan đến Iran, vị thế chính trị của ông Trump đã bị ảnh hưởng và các kịch bản vẫn có thể thay đổi.