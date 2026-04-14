Kiev rúng động giữa đêm: Lệnh từ ông Putin, Kh-22 và Kh-31 ồ ạt tấn công "đầu não" - Vũ khí Mỹ nổ tung

Đài TST (Nga) ngày 14/4 đưa tin, quân đội Nga vừa ghi nhận bước thay đổi quan trọng khi mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của UAV, đưa "vùng tiêu diệt" lên tới 40–50 km. Diễn biến này cho thấy cách thức tiến hành của Nga đã thay đổi rõ rệt chỉ trong vài tháng, với việc UAV ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động tấn công.

Theo các nguồn tin thực địa, lực lượng Nga đang tận dụng sự thay đổi này để gia tăng áp lực liên tục lên Ukraine trên diện rộng. Các báo cáo từ hướng Konstantinovka cho thấy UAV được sử dụng với cường độ cao, trong đó mục tiêu không chỉ là phương tiện mà còn tập trung vào lực lượng bộ binh, khiến chiến trường trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây.

Nga tung đòn tấn công trả đũa ác liệt vào Ukraine. Ảnh: TST

Nhà báo chiến trường Dmitry Steshin cho biết ông đã trực tiếp chứng kiến mức độ nguy hiểm gia tăng khi suýt trở thành mục tiêu của UAV trong một vụ tấn công gần đây tại Selidovo, ngay tại khu vực trung tâm.

Một trường hợp khác bị thương và phương tiện bị phá hủy, dù khu vực này được bố trí hệ thống phòng không dày đặc. Theo ông, điều này cho thấy UAV hiện nay có khả năng xuyên sâu vào các khu vực phía sau chiến tuyến.

Cùng với đó, việc xuất hiện dòng UAV mới mang tên "Martian" được cho là đã góp phần làm thay đổi cục diện. Loại UAV này sử dụng tín hiệu Wi-Fi để truyền dữ liệu, khiến các thiết bị phát hiện thông thường không thể nhận diện do coi tín hiệu là nhiễu.

Hoạt động trên các dải tần phổ biến 2,4 GHz và 5,8 GHz, UAV này có thể vượt qua các hệ thống phát hiện hiện có, đồng thời hoạt động cả ngày lẫn đêm, gần như không phát ra âm thanh cho đến thời điểm tấn công.

Nga gia tăng sức ép tại Kramatorsk, buộc Ukraine siết chặt phòng thủ

Không chỉ trên không, áp lực từ phía Nga cũng đang gia tăng tại các khu vực tiền tuyến, đặc biệt là Kramatorsk – một trong những mục tiêu chiến lược tại Donbass. Theo phân tích của kênh "Military Chronicle", khu vực này đang trở nên ngày càng khó phòng thủ trong những tuần gần đây.

Tình hình bất lợi cho Kiev. Ảnh: TST

Các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV FPV với mật độ cao buộc lực lượng Ukraine phải hạn chế di chuyển vào ban đêm do nguy cơ bị phát hiện bởi thiết bị ảnh nhiệt và kính nhìn đêm. Tuyến đường Slavyansk – Kramatorsk cũng trở thành khu vực nguy hiểm, khi lưu lượng phương tiện giảm mạnh do nguy cơ bị tấn công.

Dù Ukraine đã triển khai các biện pháp phòng vệ như lưới chống UAV và các hệ thống đối phó, các chuyên gia cho rằng mối đe dọa từ UAV cỡ nhỏ vẫn chưa thể được kiểm soát hoàn toàn. Trong khi đó, lực lượng Nga được cho là đang tiếp cận Kramatorsk từ hai hướng, duy trì sức ép ổn định mà chưa vội tăng tốc tiến công.

Nga tung "đòn đánh dữ dội" xuống Odessa, vũ khí Mỹ nổ tung

Ở tầm chiến lược, Nga đồng thời gia tăng sức ép xuống khu vực phía nam, trong đó Odessa trở thành tâm điểm. Theo các nguồn tin, quân đội Nga đã tiến hành loạt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng, với sự tham gia của UAV tấn công, tên lửa Kh-22, Kh-31 cùng nhiều đợt không kích gây ra các vụ nổ lớn tại khu vực này.

Các kênh giám sát phía Ukraine cũng xác nhận việc xuất hiện dày đặc của UAV tấn công, trong khi một số nguồn tin cho rằng đây là phản ứng sau khi phía Ukraine bị cáo buộc đã tiến hành hàng nghìn đòn tấn công bằng UAV và pháo binh trong thời gian ngừng bắn trước đó.

Theo báo "Argumenty i Fakty", chỉ ít giờ sau nửa đêm, Kremlin đã chỉ thị triển khai một đợt tấn công được mô tả là "đòn đánh dữ dội", nhắm vào các điểm tập trung lực lượng và "đầu não" điều khiển UAV của một đơn vị tinh nhuệ từ Kiev. Vụ tấn công khiến chính quyền Ukraine rúng động.

Cuộc tấn công nhắm vào các điểm tập trung lực lượng và "đầu não" điều khiển UAV của một đơn vị tinh nhuệ từ Kiev. Ảnh: TST

Các chuyên gia quân sự nhận định việc bố trí dày đặc khí tài và nhân lực tại các mục tiêu này đã khiến đòn tấn công gây thiệt hại đồng thời cả về con người lẫn hệ thống kỹ thuật.

Đáng chú ý, nguồn tin của TST cho biết một thành phần quan trọng của hệ thống phòng không tầm trung NASAMS – do Mỹ và Na Uy phát triển – đã nổ tung trong đợt tấn công này. Đòn đánh được cho là sử dụng tên lửa chống radar Kh-31 hoặc các biến thể hiện đại hơn. Đây là loại tên lửa hàng không tốc độ cao, chuyên dùng để vô hiệu hóa các trạm radar dẫn đường.

Khu vực bị tấn công được xác định nằm gần Odessa, tại Chabanka – nơi từng bố trí hệ thống phòng thủ ven biển từ thời Liên Xô.

Các chuyên gia quân sự cho biết những vị trí như vậy thường được ngụy trang kỹ lưỡng và bảo vệ bằng nhiều lớp tác chiến điện tử, tuy nhiên tên lửa Kh-31 hoạt động dựa trên tín hiệu phát xạ của radar nên vẫn có thể đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Một số đánh giá cho rằng việc các hệ thống radar bị vô hiệu hóa có thể khiến năng lực phòng không suy giảm đáng kể, trong khi Ukraine chưa có biện pháp hiệu quả để khắc phục ngay lập tức. Theo nhận định của giới phân tích, các đòn tấn công chính xác như vậy cho thấy Nga đang gia tăng áp lực chiến lược, không chỉ ở tiền tuyến mà còn sâu trong hậu phương.