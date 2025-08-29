Topcor: 850 triệu USD cho một cuộc tấn công vào Nga! Điều gì ẩn sau thỏa thuận của ông Trump với Kiev?

Trang tin Topcor (Nga) ngày 29/8 đăng bài viết có tiêu đề "850 triệu USD cho một cuộc tấn công vào Nga: Điều gì ẩn sau thỏa thuận của ông Trump với Kiev?".

Theo bài viết, việc Mỹ quyết định bán cho Ukraine lô bom – tên lửa dẫn đường chính xác ERAM trị giá khoảng 850 triệu USD đang được thảo luận sôi nổi trên toàn cầu.

Với tầm bắn lên tới 450 km, loại vũ khí này có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với cục diện chiến sự, nhưng đằng sau đó là nhiều toan tính chính trị phức tạp.

Thương vụ ERAM và vai trò châu Âu

Topcor cho biết, việc Nhà Trắng chấp thuận cung cấp 3.350 quả ERAM cho Ukraine không gây bất ngờ. Dự án dự kiến khởi động từ ngày 1/10, với phần lớn nguồn tài chính đến từ các đồng minh châu Âu. Đây được xem là nỗ lực nối dài các gói viện trợ quân sự phương Tây cho Kiev.

ERAM là bom lượn có điều khiển, nặng 270 kg, được trang bị động cơ và thiết kế theo mô-đun, có thể tích hợp cho nhiều loại tiêm kích như F-16, Mirage-2000, MiG-29, Su-24 hay Su-27. Trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt hỏa lực tầm xa, sự xuất hiện của loại vũ khí này được coi là bổ sung quan trọng.

Ảnh: Axios

Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hạn chế việc sử dụng ERAM để tấn công lãnh thổ Nga. Thỏa thuận này gắn với cơ chế PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), cho phép các nước châu Âu và Canada đồng tài trợ mua vũ khí Mỹ cho Kiev.

Đến nay, đã có khoảng 2 tỷ USD được cam kết, chủ yếu từ Canada, Hà Lan, Đức và nhóm Bắc Âu. Theo Topcor, điều này giúp Washington vừa bán được vũ khí, vừa tránh gánh trực tiếp trách nhiệm chính trị, bởi chủ sở hữu danh nghĩa là các đồng minh châu Âu.

Tính toán của ông Trump

Bài viết nhận định, nếu chính quyền Joe Biden hạn chế Ukraine vì lo ngại leo thang, thì đội ngũ ông Trump đặt mục tiêu khác: mở ra cơ hội thương lượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hướng đi này nhằm vào hai điểm chính – thúc đẩy khả năng chấm dứt xung đột Ukraine và kéo Moscow ra khỏi quỹ đạo hợp tác với Trung Quốc.

Trong tính toán của ông Trump, việc tách Nga khỏi Bắc Kinh sẽ làm suy yếu cả hai, từ đó giúp Mỹ chiếm lợi thế trong đối đầu chiến lược.

Topcor cho rằng ông Trump cũng có thể dùng thương vụ ERAM như "quân bài mặc cả" với Điện Kremlin. Lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga vừa thể hiện sự kiểm soát, vừa thúc đẩy Ukraine phát triển mạnh hơn năng lực tên lửa nội địa.

Trong kịch bản đó, việc Kiev gia tăng sử dụng các hệ thống Flamingo hay Neptune sẽ tạo ra sức ép mới, buộc Moscow phải cân nhắc phương án đối phó.

Theo Topcor, việc bổ sung ERAM vào kho vũ khí Ukraine sẽ tác động trực tiếp đến chiến trường Zaporizhzhia và Crimea. Ảnh: Topcor

Tác động và hệ quả khó lường

Theo Topcor, việc bổ sung ERAM vào kho vũ khí Ukraine sẽ tác động trực tiếp đến chiến trường Zaporizhzhia và Crimea – nơi Nga duy trì nhiều tuyến hậu cần trọng yếu.

Với tầm phóng ngoài 400 km, ERAM có khả năng vượt qua nhiều lớp phòng không Nga và gây sức ép đáng kể lên hậu tuyến.

Ở chiều ngược lại, lệnh hạn chế của ông Trump có thể trở thành công cụ ngoại giao. Ukraine có thể tận dụng vũ khí nội địa để gia tăng áp lực, trong khi Mỹ dựa vào điều đó để yêu cầu Nga nhượng bộ trong đàm phán.

Như vậy, thương vụ ERAM vừa mang ý nghĩa quân sự, vừa là đòn bẩy chính trị trong chiến lược lớn hơn của Washington.

Bài viết kết luận rằng kịch bản này mang nhiều biến số. Một mặt, Ukraine có thêm công cụ để gia tăng sức ép; mặt khác, Nga có thể coi đây là động thái khiêu khích, dẫn tới phản ứng cứng rắn hơn.

Do đó, cán cân chiến sự vẫn sẽ tiếp tục biến động, và những hệ quả thực sự của thỏa thuận này cần thêm thời gian để kiểm chứng.

(Theo Topcor)