Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 2/2024: Ford Ranger tạo bất ngờ, Toyota Vios ở đâu?

Theo số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (TC Motor), kết thúc tháng 2/2024, doanh số bán hàng toàn thị trường đã ghi nhận mức giảm rất mạnh so với tháng trước đó. Đáng chú ý, những mẫu xe nằm trong top 10 ô tô bán chạy nhất đều sở hữu doanh số không tới 1.000 chiếc.

Kết thúc tháng 2/2024, Ford Ranger dẫn đầu bảng xếp hạng với 880 xe bán ra, giảm tới 23% so với tháng 1/2024. Vị trí thứ 2 thuộc về mẫu MPV - Mitsubishi Xpander khi có 641 xe tới tay người mua, giảm tới 50% so với tháng trước (1.285 xe).

Trong tháng 2 vừa qua, Honda City bán ra thị trường được 640 tăng 32% so với trước. Doanh số này giúp City tăng lên vị trí thứ 3, tăng 7 bậc so với tháng trước. Trong khi đó, Mazda CX-5 giữ vững ở vị trí thứ 4 với doanh số 600 xe, giảm 34,5 % so với tháng 1/2024 (807 xe).

Tháng vừa qua, doanh số Hyundai Accent giảm mạnh khi chỉ bán được 365 xe, giảm 60% so với tháng trước. Kết quả này khiến Accent tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Toyota Vios - ông vua doanh số 1 thời vẫn còn khá ảm đạm khi chỉ có 170 xe bàn giao, giảm mạnh 354 xe so với tháng trước và biến mất khỏi bảng xếp hạng.