Với hơn 10 triệu xe được bán ra kể từ khi ra mắt vào năm 1995, Honda CR-V là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất trên thế giới, cũng là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc của nó tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe này nổi tiếng với thiết kế hấp dẫn, động cơ mạnh mẽ và hàng loạt tính năng tiện ích. Đặc biệt, từ khi bước sang thế hệ thứ 5, Honda CR-V còn được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing, đem lại sự an tâm cho người lái.

Về mặt thiết kế: Mang phong cách thiết kế đặc trưng của một mẫu crossover, Honda CR-V có dáng vẻ mạnh mẽ, đậm chất thể thao và có phần chững chạc hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Ảnh: Honda Việt Nam

Honda CR-V sử dụng động cơ loại xăng DOHC i4, dung tích 1.5L tăng áp cho sức mạnh tối đa 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và 240 Nm mô-men xoắn cực đại tại 2.000 - 5.000 vòng/phút. So với động cơ cũ, khối động cơ 1.5L Turbo trên thế hệ thứ 5 thực sự mang đến những trải nghiệm khác biệt. Honda CR-V sử dụng hộp số CVT mang đến khả năng chuyển số mượt mà, tăng tốc ấn tượng để dễ dàng vượt qua những chiếc xe đồng tốc.

Ảnh: Honda Việt Nam

Nội thất, trang thiết bị tiện nghi: Về giải trí, 2 phiên bản cao cấp CR-V G và L sử dụng màn hình giải trí 7 inch công nghệ IPS. Riêng bản tiêu chuẩn, mẫu SUV này sẽ dùng màn hình 5 inch. Bản cao cấp nhất CR-V xe có thêm một số tính năng như chế độ mở cốp rảnh tay (đá cốp), sạc không dây chuẩn Qi, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu trong chống chói tự động…



Honda CR-V trang bị nhiều tính năng tiện nghi. Ảnh: Honda Giải phóng

Trang thiết bị an toàn: Tất cả các phiên bản của Honda CR-V hoàn toàn mới đều được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing với hàng loạt hệ thống như kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)…

Chính nhờ những ưu điểm này, Honda CR-V liên tục ghi nhận doanh số bán hàng ấn tượng, thậm chí có nhiều thời điểm dẫn đầu phân khúc, mặc dù có mức giá cao hơn hẳn các đối thủ Hyundai Tucson hay Mazda CX-5.

Bảng giá tham khảo của 3 mẫu xe Honda CR-V, Mazda Cx-5 và Hyundai Tucson cập nhật tháng 2/ 2024. Bảng do Gemini- một công cụ AI của google hỗ trợ.

Kết quả này dường như là khá mâu thuẫn và khó hiểu bởi ngay cả khi đã được nâng cấp với những thay đổi đáng giá, Honda CR-V vẫn tồn tại một số nhược điểm khiến nhiều người dùng phải phàn nàn.



Những nhược điểm của Honda CR-V

Honda CR-V có sức hút khá kỳ lạ ở thị trường Việt Nam. Ảnh: Honda Việt Nam

Từng lỗi túi khí: Tháng 10/2019, Honda Việt Nam tiến hành triệu hồi các xe Honda CR-V sản xuất vào ngày 26/10/2010 để kiểm tra và thay thế bộ thổi túi khí bị lỗi. Nguyên nhân được tìm ra chính là do bộ thổi túi khí bị lỗi, có nguy cơ bị hiện tượng quá áp khi kích hoạt, khiến bộ thổi phát nổ làm bắn các mảnh vỡ ra ngoài, gây thương tích cho người đi xe.

Công nghệ hỗ trợ lái xe chưa thực sự trơn tru: Honda Sensing là gói công nghệ an toàn cao cấp mà CR-V nâng cấp đã được bổ sung. Mặc dù sở hữu nhiều tính năng cao cấp, nhưng gói công nghệ hỗ trợ lái xe này hoạt động vẫn chưa thực sự trơn tru khiến người dùng gặp phải phiền toái trong quá trình sử dụng.

Một bài viết trên báo Dân Việt ghi nhận việc người dùng đánh giá tính năng hỗ trợ phanh của Honda CR-V quá nhạy khiến người lái sẽ giật mình khi xe phanh gấp và rơi vào trạng thái bị động. Ngoài ra, tính năng hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường của CR-V chỉ phát ra cảnh báo khi xe chạy tốc độ trên 72km/h cũng là điểm hạn chế.

Ảnh: Honda Việt Nam

Khả năng cách âm kém: Ở các phiên bản cũ, cách âm vẫn luôn là một vấn đề lớn đối với khách hàng sử dụng Honda CR-V khiến nhiều người phàn nàn. Theo trải nghiệm thực tế, khi di chuyển trong khu vực đô thị, khả năng cách âm của CR-V vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi đi ở tốc độ cao, cụ thể là với vận tốc trên 60km/h, tiếng ồn từ bên ngoài và động cơ có thể xâm nhập vào cabin nhiều hơn, gây ra sự không thoải mái.



Không gian +2 chật chội: Dù là một mẫu xe 5+2 nhưng những người ngồi ở hàng ghế thứ ba thường cảm thấy chật chội, đặc biệt trong những chuyến đi dài. Thêm nữa, một nhược điểm của chiếc xe tiền tỷ này là trần xe khá thấp.

Ảnh: Honda Việt Nam

Vì những điều nêu trên, quả thật sức hút của Honda CR-V không chỉ với thị trường Việt Nam là một điều khá kỳ lạ.