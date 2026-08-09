Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông hài lòng với kết quả của chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép lên Nga, đồng thời "khuyến cáo Nga không nên" tiếp tục các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 8/8, Tổng thống Zelensky nói: “Sau khi Nga bắt đầu tấn công hệ thống hậu cần của chúng tôi, chúng tôi đã tìm ra phương án hậu cần khác và đáp trả họ. Những tổn thất ở đó thật khủng khiếp, lên tới hàng nghìn tỷ rúp. Đó là một chiến dịch rất thành công của các lực lượng Ukraine. Chiến dịch có sự tham gia của Lực lượng Vũ trang, Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Cơ quan An ninh và Cơ quan Tình báo Đối ngoại. Ngày nay, chúng tôi phối hợp khi thực hiện các cuộc tấn công tầm xa hoặc thậm chí tầm trung”.

Trong suốt chiến dịch, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu tại nhiều khu vực, bao gồm một cơ sở lớn ở Mátxcơva. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine cũng tấn công những kho hàng của Wildberries, nhắm trúng khoảng hơn 10 cơ sở trên khắp nước Nga.

Khi được hỏi liệu ông có hài lòng với kết quả của chiến dịch 40 ngày hay không, ông Zelensky nhấn mạnh: "Tất nhiên là tôi hài lòng. Chúng tôi hiểu rõ họ đã chịu tổn thất lớn đến mức nào. Họ đang gặp những vấn đề nghiêm trọng”.

Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga không nên tiếp tục các cuộc tấn công vào nước này, vì Kiev “hiểu rõ mọi điểm yếu của Nga”.

“Hậu cần không chỉ là điểm yếu của người Ukraine; đó là điểm yếu của bất kỳ ai. Hậu cần gắn liền với cuộc sống, với các hoạt động thường nhật và những thói quen sinh hoạt. Chúng tôi đã không còn cuộc sống bình thường hay những thói quen như vậy kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Nga chưa cảm nhận được điều này. Khi hàng hóa không đến được tay người tiêu dùng bình thường ở Nga do chuỗi hậu cần bị gián đoạn, người dân Nga sẽ cảm nhận được điều đó”, ông Zelensky nói. “Tôi khuyến cáo Nga không nên tiếp tục tấn công hệ thống hậu cần của Ukraine, bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ thống hậu cần của Nga”.

Tổng thống Ukraine lưu ý, phía Nga đã "thiết lập ba lớp phòng không xung quanh Mátxcơva để bảo vệ các cơ sở điện và năng lượng - cũng là những mục tiêu mà chính Nga thường tấn công tại Ukraine - vì Nga hiểu rằng Ukraine sẽ đáp trả tương xứng".

"Dù sở hữu hệ thống phòng không mạnh đến đâu, chúng cũng sẽ bị tiêu hao. Và chúng tôi vẫn sẽ tìm ra các công nghệ để đáp trả sao cho đối phương phải thực sự cảm nhận được hậu quả”, ông Zelensky nói.

Trước đó, ngày 25/6, Tổng thống Zelensky đã phê chuẩn một chiến dịch kéo dài 40 ngày do Cơ quan An ninh Ukraine thực hiện nhằm vào Nga, với mục tiêu thúc đẩy nước này chấm dứt chiến dịch quân sự. Thời hạn 40 ngày đã kết thúc vào ngày 4/8.

Cũng trong ngày 4/8, Tổng thống Zelensky đã phê chuẩn chiến dịch mới cho Cơ quan An ninh Ukraine, nhưng không công bố chi tiết.

Nga đã đáp trả chiến dịch 40 ngày của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa, nhắm vào nhiều cơ sở quốc phòng của Ukraine, cũng như tấn công các tàu chở hàng mà Nga cho là đang vận chuyển khí tài quân sự trên Biển Đen.

Trên thực địa, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục đà tiến công. Theo số liệu của hãng tin Tass , chỉ riêng trong tháng 7, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 32 khu dân cư. Thành quả quan trọng nhất trong tháng là việc giành được Konstantinovka - một cứ điểm kiên cố thuộc cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk.

Tổng biên tập đài RT (Nga) - bà Margarita Simonyan - viết rằng chiến dịch "được ông Zelensky tuyên bố cách đây 40 ngày" rốt cuộc lại kết thúc bằng việc Ukraine mất quyền kiểm soát Konstantinovka, một nửa Chính phủ Ukraine bị sa thải, và Kiev phải kêu gọi một "lệnh ngừng bắn trên không".

Ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia Nga - cho rằng kế hoạch của ông Zelensky đã phản tác dụng đối với Ukraine, chỉ dẫn đến việc các cuộc tấn công trả đũa ngày càng dữ dội hơn. Ông cảnh báo rằng Kiev hiện có nguy cơ đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các cuộc tấn công của Ukraine được tiến hành nhằm mục đích "làm suy giảm niềm tin của chúng ta vào bản thân và năng lực của mình”, cũng như "tạo điều kiện để khởi động đàm phán với các điều khoản có lợi cho đối phương". Ông nhấn mạnh Nga "sẽ không trao cho Ukraine cơ hội đó", đồng thời khẳng định các cuộc tấn công "hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình hình tại mặt trận".



