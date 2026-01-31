Phát biểu trước báo giới ngày 30/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước hướng tới giảm leo thang và sẽ làm theo thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng, mặc dù thỏa thuận này không được thảo luận trực tiếp với phái đoàn Nga tại Abu Dhabi.

"Nhiều vấn đề, bao gồm cả những nội dung nhạy cảm, đã được thảo luận tại Abu Dhabi. Phía Mỹ đã có các cuộc trao đổi riêng với Ukraine và bày tỏ mong muốn thúc đẩy các bước giảm leo thang từ cả hai phía, đặc biệt là việc kiềm chế sử dụng năng lực tên lửa tầm xa nhằm tạo thêm không gian cho ngoại giao", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nhóm đàm phán Ukraine đã thường xuyên trao đổi qua điện thoại để tham vấn và trong cuộc trò chuyện, Kiev xác nhận sẽ tuân thủ cách tiếp cận tương tự đối với các bước đi như vậy.

"Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột và sẵn sàng cho các bước giảm leo thang. Nếu Nga không tấn công chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không đáp trả. Đây là nguyên tắc đã được thảo luận trước đó. Đây là một cơ hội, chứ không phải một thỏa thuận", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, hiện vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào về lệnh ngừng bắn. Theo ông, nếu Nga nhận được tín hiệu từ phía Mỹ giống như cách Ukraine đã nhận được, thì khi đó mới có thể đánh giá kết quả cụ thể.

"Không có gì bí mật cả. Giữa chúng tôi và Nga không có cuộc đối thoại trực tiếp hay thỏa thuận trực tiếp nào về vấn đề này", ông Zelensky nói thêm.

Theo Tổng thống Zelensky, nếu Nga không tấn công lĩnh vực năng lượng của Ukraine, dù là sản xuất điện hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, Kiev cũng sẽ không tấn công lĩnh vực năng lượng của Moscow.

Ông Zelenskyy cũng đề cập khả năng đối thoại ba bên như một hướng tiếp cận nhằm hạ nhiệt tình hình, song cho rằng hiệu quả của các bước đi này còn phụ thuộc vào phản ứng thực tế từ phía Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine trong một tuần.