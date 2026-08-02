Tổng thống Trump phê duyệt chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê duyệt một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông tin này được Fox News đưa tin, dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong Bộ Chiến tranh Mỹ, cho biết về quyết định khẩn cấp của Nhà Trắng.

Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã hoàn toàn sẵn sàng phát động các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran.

Nguồn tin của kênh này nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Mỹ đã đích thân phê duyệt một kế hoạch chi tiết cho một loạt cuộc tấn công chết người và cực kỳ nguy hiểm, nhắm thẳng vào các đơn vị và cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự và chính trị leo thang ở Trung Đông.

Trước đó, Lực lượng vũ trang Iran đã chính thức tuyên bố chuyển sang các quy trình tác chiến thời chiến, đặt tất cả các đơn vị tên lửa và phòng không trong tình trạng báo động cao

Họ bắt đầu triển khai các xe bọc thép hạng nặng và xe tăng T-72 đến bờ biển Vịnh Ba Tư.