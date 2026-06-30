Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng rằng Syria có thể chiến đấu chống lại Hezbollah, nhóm vũ trang tại Lebanon được Iran hậu thuẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng, ngày 10/11/2025 (Ảnh: AP)

Ý tưởng Syria chiến đấu với Hezbollah của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày càng không ủng hộ cuộc chiến của Israel với lực lượng vũ trang ở Lebanon.

Tổng thống Trump cho rằng lực lượng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu - những người đã lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad của Syria cách đây 1,5 năm và thành lập nên chính phủ mới - sẽ làm tốt hơn quân đội Israel trong việc tiêu diệt Hezbollah.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tuyên bố ông không có hứng thú với việc chiến đấu với Hezbollah. Ông khẳng định rằng những bình luận của Tổng thống Trump đã bị hiểu sai. Tuy nhiên, ông Trump vẫn giữ ý tưởng đó.

Mặc dù vẫn chưa rõ Nhà Trắng coi trọng ý tưởng này đến mức nào, nhưng viễn cảnh Syria triển khai chiến dịch chống Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại ở Lebanon. Israel - quốc gia vốn nghi ngờ chính phủ do Tổng thống lâm thời al-Sharaa lãnh đạo và đã kiểm soát một dải đất ở miền Nam Syria kể từ khi ông này lên nắm quyền - cũng có mối quan ngại tương tự.

Syria cũng trở thành tâm điểm căng thẳng leo thang giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia ủng hộ chính phủ chuyển tiếp của ông al-Sharaa, khi mỗi bên đều tìm cách hạn chế ảnh hưởng của bên kia tại quốc gia láng giềng.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa vẫy tay bên ngoài Nhà Trắng, ngày 10/11/2025 (Ảnh: AP)

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi đầu tháng 6, Tổng thống Trump phàn nàn rằng cuộc chiến của Israel với Hezbollah kéo dài quá lâu và quá nhiều người đã và đang bị sát hại.

Hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon kể từ khi Hezbollah không kích vào Israel hôm 2/3 nhằm thể hiện sự ủng hộ với Iran.

Tổng thống Trump nói: "Tôi đã đề nghị Israel hãy để Syria giải quyết vấn đề Hezbollah. Bởi vì thành thật mà nói, tôi nghĩ Syria sẽ làm tốt hơn Israel".

Nhà Trắng từ chối bình luận và dẫn lại những tuyên bố trước đó của ông Trump.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu tại Damascus vào ngày 13/6, Tổng thống lâm thời al-Sharaa nói: "Có những người đang lan truyền tin đồn rằng Syria sẽ can thiệp vào Lebanon. Điều này không đúng. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, tăng cường các thể chế, thiết lập quan hệ kinh tế và làm dịu tình hình ở Lebanon".

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Mashhad của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào ngày 21/6, ông al-Sharaa nói rằng những phát ngôn của Tổng thống Trump đã bị hiểu sai: "Tổng thống Trump đã nói về vai trò của Syria trong việc tìm kiếm một giải pháp an toàn và hòa bình, nhưng tuyên bố đó đã bị hiểu sai thành việc Syria sẽ xâm lược Lebanon vào sáng mai".

Tổng thống lâm thời al-Sharaa cho biết Syria đã trình bày với Mỹ tầm nhìn của Damascus về một giải pháp - đó là chấm dứt chiến tranh và giải quyết những tác động tiêu cực đối với Lebanon và Syria, cũng như tìm kiếm các giải pháp kinh tế, chính trị và xã hội khác nhau.