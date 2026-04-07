Mới đây nhất, ông Trump đã đưa ra lời đe dọa nghiêm trọng, yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ trước ngày 6/4, nếu không, "địa ngục sẽ bùng nổ" trong vòng 48 giờ.

Như thường lệ, Tổng thống Mỹ đã trình bày những bất bình của mình đối với giới lãnh đạo Iran trên blog cá nhân của mạng xã hội TruthSocial.

"Hãy nhớ lại khi tôi cho Iran mười ngày để đạt được thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz? Thời gian đang cạn dần - trong 48 giờ nữa, địa ngục sẽ bùng nổ", ông Trump đã viết như vậy.

Cần lưu ý, trước đó Tổng thống Trump tuyên bố ông đã tạm thời hạn chế các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran, đầu tiên là trong 5 ngày, sau đó kéo dài lên 10 ngày.

Điều này được cho là diễn ra trong bối cảnh một số cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã phủ nhận tất cả.

Hơn nữa, trong khi Mỹ có vẻ kiềm chế ném bom, Israel lại đang tích cực tấn công thông qua chính vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra hành động vô cùng cứng rắn với Iran trong 48 giờ tới?

Cũng cần phải nói thêm rằng chỉ cách đó một hôm, truyền thông Mỹ đưa tin nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran, do Pakistan làm trung gian, đã không thành công.

Giới lãnh đạo Iran không giấu giếm việc họ không có ý định và sẽ không đàm phán với phía Mỹ tại Islamabad. Chưa dừng lại đây, họ coi những yêu cầu của quốc gia chủ động tấn công là vô lý, không thể chấp nhận và rõ ràng không thể thực hiện được.

Với kịch bản xấu nhất, liệu giá dầu thô sẽ ở mức 150 USD/thùng hay thậm chí cao hơn? Nhiều khả năng Tổng thống Trump đang tự đẩy mình vào thế khó.

Có lẽ nhận thấy những khó khăn mình đang đối mặt, ông Trump đang liên tục dời ngày thực hiện "tối hậu thư" đối với Iran, mốc mới nhất được đưa ra là đến 8h tối ngày 7/4, sau khi tiếp tục tuyên bố Iran phải nhanh chóng mở cửa eo biển Hormuz và tiến hành đàm phán.

Tuy vậy, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây”, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

IRGC cho biết thêm, họ đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để bảo vệ chủ quyền của Iran tại eo biển này.

Ngoài ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmail Baghaei cho biết Iran sẽ đáp trả "tương xứng" nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công, khi bình luận về lời đe dọa mới nhất của ông Trump.

Với những gì diễn ra, đặc biệt là sau bài đăng đầy ngôn từ thù địch của ông Trump trên mạng xã hội, cuộc tấn công của Mỹ có lẽ là điều không thể tránh được.