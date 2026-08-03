Tổng thống Trump hủy đòn tấn công Iran sau khi nhận tín hiệu bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý hủy kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi nhận được tín hiệu bất ngờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý hủy kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chấp nhận một đề xuất thỏa hiệp do các nhà hòa giải Qatar đưa ra về việc nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz.

Thông tin trên được Kênh 12 của Israel dẫn lời hai nhà ngoại giao am hiểu các cuộc đàm phán.

Theo Kênh 12, phản hồi tích cực của Ngoại trưởng Abbas Araghchi là một trong những lý do khiến ông Trump quyết định hủy cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo nội dung đề xuất thỏa hiệp, các tàu đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz sẽ di chuyển trong vùng lãnh hải của Iran, trong khi các tàu rời khỏi tuyến đường thủy này sẽ đi qua vùng lãnh hải của Oman.

Kênh 12 cho biết các nhà hòa giải Qatar vẫn đang tiếp tục đàm phán với Iran nhằm đạt được sự ủng hộ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với thỏa thuận này.

Trước đó, ngày 1/8, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã đồng ý hủy cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Iran để tạo điều kiện đạt được một thỏa thuận với nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, Iran cùng các quốc gia khác ở Trung Đông đã đề nghị Mỹ không tiến hành cuộc tấn công trong bối cảnh các bên đang thống nhất những nội dung cơ bản của một thỏa thuận trong tương lai.

Ông Trump cũng cho biết thỏa thuận này cần bao gồm các điều khoản về việc mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz và loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.



Trong khi đó, Iran khẳng định sẽ không cho phép mở lại eo biển Hormuz và bác bỏ thông tin cho rằng mình đã chấp nhận đề xuất của các nhà hòa giải Qatar về việc khôi phục hoạt động của tuyến hàng hải này.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời một nguồn tin trong đoàn đàm phán Iran cho biết hiện không tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào về việc nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định những thông tin được lan truyền về vấn đề này là sai sự thật.

Nguồn tin nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa chừng nào "Mỹ còn tiếp tục các hành động thù địch".