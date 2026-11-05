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Tổng thống Putin: Phải chặn đứng mọi âm mưu kích động hằn thù sắc tộc ở Nga

Hải Yến
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Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cần ngăn chặn triệt để mọi âm mưu chia rẽ sắc tộc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm kích động hằn thù giữa các dân tộc tại Liên bang Nga đều phải bị ngăn chặn, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 4/11.

Ông khẳng định: "Chúng ta phải cảnh giác, ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm phá hoại sự ổn định xã hội và kích động sự chia rẽ giữa mọi người. Phải nhớ rằng sự đồng thuận, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc của Nga, cùng sự đoàn kết của họ chính là kết cấu chịu lực cho chủ quyền và sự độc lập của đất nước chúng ta".

Tổng thống lưu ý, lĩnh vực quan hệ giữa các dân tộc luôn đòi hỏi sự chú ý đặc biệt, vì đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và tinh tế. Đồng thời, cuộc sống không đứng yên, liên tục tạo ra những thách thức mới và nguy hiểm.

Ông Putin nhấn mạnh, mối quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa, phong tục và ngôn ngữ của mỗi dân tộc chính là nền tảng cho chính sách dân tộc của nhà nước.

Ông cũng khẳng định rằng giờ đây, sau nhiều thế kỷ, các công dân đang cảm nhận một cách đặc biệt sâu sắc giá trị của di sản tinh thần từ các thế hệ đi trước, điều cần phải được bảo vệ.

Ngày 5/10, ông Putin tuyên bố sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của các dân tộc ở Nga làm tăng cường sự đoàn kết của đất nước và là sức mạnh chung của quốc gia.

Ông lưu ý, việc nghiên cứu các ngôn ngữ dân tộc, văn hóa và lịch sử không cản trở sự đoàn kết của nhân dân đa dân tộc ở Nga cùng môi trường giáo dục chung, mà ngược lại, còn làm nổi bật điều đó.

Ngày 25/9, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, Thư ký Hội đồng Nhà nước Alexei Dumin phát biểu, việc bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa của Nga ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng cường an ninh quốc gia và chủ quyền của đất nước.

Ông lưu ý rằng các vấn đề về ký ức lịch sử và các giá trị truyền thống là trọng tâm chú ý của ban lãnh đạo đất nước.

Theo IZ
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Tags

Nga

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