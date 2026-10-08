Tổng thống Putin là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới

Theo kết quả thăm dò ý kiến mới đây, 4/5 người Nga coi Tổng thống Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VCIOM) vừa tiến hành một cuộc khảo sát qua điện thoại để đánh giá năng lực lãnh đạo của Tổng thống Putin, với sự tham gia của 1.600 người Nga từ 18 tuổi trở lên.

"Ngày 7/10, Tổng thống Nga Putin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 74. Để đánh dấu sự kiện này, VCIOM đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về vai trò của người đứng đầu nhà nước trong việc củng cố vị thế quốc gia.

Phần lớn người Nga (80%) công nhận ông Putin là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới", VCIOM cho biết trên trang web của mình.

Chỉ có 17% số người được hỏi không đồng ý.

Khoảng 7/10 người Nga (71%) tin đất nước đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm ông Putin cầm quyền.

Trong khi đó, 69% nhận định, các chính sách của ông chủ Điện Kremlin đã khiến cộng đồng quốc tế nhìn nhận Nga một cách nghiêm túc hơn.

68% bày tỏ tin tưởng, đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn dưới sự lãnh đạo của ông Putin.

"Do đó, công dân Nga coi Tổng thống đương nhiệm là người bảo đảm sự ổn định, sức mạnh và ảnh hưởng quốc tế của đất nước.

Họ giao phó cho ông Putin nhiệm vụ giải quyết những thách thức phức tạp nhất mà quốc gia đang phải đối mặt", nghiên cứu của VCIOM nói rõ.

Theo TASS



