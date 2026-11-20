Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân Ukraine nghĩ về tương lai và hợp lực cùng Nga vì các mục tiêu chung.

(Ảnh: Global Look Press/IZ)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời kêu gọi trên ngày 20/11, trong một cuộc phỏng vấn với đạo diễn Emir Kusturica cho bộ phim "Lễ rửa tội của chúng ta. Đức Thượng phụ".

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin: "Tôi muốn nói rằng: Hãy đứng về phía chúng tôi bởi đó là phía chung của chúng ta. Hãy đứng về phía chung này, đứng về phía đúng đắn của lịch sử và cùng tiến bước."

Theo nhà lãnh đạo Nga, cuộc đối đầu hiện nay có liên quan đến những nỗ lực của các thế lực bên ngoài nhằm làm suy yếu nước Nga và khuất phục nước này theo lợi ích của họ.

Ông Putin nhấn mạnh, theo quan điểm của ông, một chính sách như vậy không mang lại lợi ích cho Ukraine. Ông lưu ý, bất chấp những sự kiện bi thảm đã qua, người dân Ukraine nên nghĩ đến tương lai của con em mình cũng như các cơ hội cùng nhau phát triển.

Trước đó, ngày 19/11, Tổng thống Putin cho biết đại diện của chính quyền Ukraine không có động lực cho hòa bình vì họ lo sợ sẽ đánh mất quyền lực trong các cuộc bầu cử tiềm năng và mất đi nguồn tài trợ từ bên ngoài.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cho biết, những thỏa hiệp khả dĩ vẫn có thể diễn ra nếu Ukraine và các bên hưởng lợi nhận thức rõ được thực tế. Ông nhắc lại Nga đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực Đông Nam của quốc gia láng giềng này trong suốt 8 năm.