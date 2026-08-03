Tổng thống Putin chúc mừng Lực lượng Nhảy dù Nga

Ngày 2/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chúc mừng các binh sĩ nhảy dù nhân Ngày thành lập Lực lượng Nhảy dù.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Các bạn hoàn toàn có quyền tự hào về tên tuổi của những người sáng lập Lực lượng Nhảy dù, những chiến công bất hủ và những thành tựu xuất sắc của những người tiền nhiệm, và các bạn coi các cựu chiến binh là hình mẫu.

Tôi đặc biệt muốn ghi nhận những chiến dịch khéo léo và quyết đoán của các binh sĩ nhảy dù, những người ngày nay đang sát cánh cùng đồng đội bảo vệ nước Nga trong Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Họ thể hiện chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm ở những khu vực tiền tuyến quan trọng nhất", Tổng thống Putin nói trong thông điệp chúc mừng được đăng tải trên trang web Điện Kremlin hôm 2/8.

Như người đứng đầu nhà nước đã chỉ ra, "những người có thể chất dẻo dai, tinh thần mạnh mẽ và tính cách kiên cường, gắn bó bởi tình anh em và sự hỗ trợ lẫn nhau" luôn phục vụ trong hàng ngũ Lực lượng Nhảy dù.

Lãnh đạo Nga cho biết, ông tin tưởng các binh sĩ thuộc Lực lượng Nhảy dù sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu được giao, và đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo khả năng phòng thủ, chủ quyền và an ninh của Nga.

"Tôi chúc toàn lực lượng nhảy dù và những người thân yêu của các bạn thành công, mọi điều tốt đẹp nhất", Tổng thống Putin kết thúc bài phát biểu.