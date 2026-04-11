Tổng thống, phó tổng thống Mỹ nói gì trước thềm đàm phán với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở cửa vịnh Ba Tư dù có Iran hay không.

Chiều tối 10-4 (giờ địa phương, tức sáng 11-4 theo giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường đến thủ đô Islamabad - Pakistan để đàm phán với Iran.

“Nếu phía Iran đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay ra. Nhưng nếu họ định đùa bỡn chúng tôi thì họ sẽ thấy rằng đội ngũ đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó” - ông Vance nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force Two tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland - Mỹ để đến Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước khi lên máy bay đến Pakistan để đàm phán với Iran - Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ tự tin về cuộc đàm phán khi nói chuyện với báo giới trước khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 10-4, cũng tại Căn cứ Liên hợp Andrews, theo AP.

“Tôi chúc ông ấy may mắn. Ông ấy đang gánh vác một nhiệm vụ lớn. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Họ (Iran)đã bị đánh bại về mặt quân sự” - ông Donald Trump nói về ông Vance.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên máy bay hôm 10-4 - Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định nước này sẽ "mở cửa vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) dù có họ hay không", ám chỉ việc khai thông eo biển Hormuz đang bị tắc nghẽn bởi các cuộc tấn công của Iran.

Trước đó, ông Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social: “Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không có quân bài nào khác ngoài việc "tống tiền thế giới" trong ngắn hạn bằng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến hôm nay là để đàm phán!”

Những bình luận này được tổng thống Mỹ đăng tải trước khi cấp phó của ông lên đường đến Islamabad để đàm phán nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Trung Đông.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

