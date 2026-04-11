Theo hãng tin Fars , Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cũng như một số thành viên quốc hội đã có mặt tại Islamabad, Pakistan.





Hãng tin Fars cho biết các cuộc đàm phán sẽ chỉ được tiến hành nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết do Tehran đưa ra. Iran cũng tái khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, song cảnh báo xung đột có thể tái diễn nếu các điều kiện không được đáp ứng.

"Nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran để bắt đầu đàm phán, thì các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành", Fars nêu rõ.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Pakistan, phái đoàn Iran đã được một số quan chức Pakistan tiếp đón tại Islamabad, trong đó có Ngoại trưởng Ishaq Dar.

Bộ này bày tỏ "hy vọng các bên sẽ tham gia đối thoại một cách mang tính xây dựng" và ủng hộ việc đạt được "giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã lên đường tới Pakistan. Phát biểu trước khi khởi hành, ông cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại nếu Iran thể hiện thiện chí, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nếu bị 'lừa dối'.

"Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ tích cực... Như tổng thống Mỹ đã nói, nếu Iran sẵn sàng đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng dang tay đón nhận. Nếu họ cố gắng lừa chúng tôi, thì họ sẽ thấy rằng đội ngũ đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó", ông Vance nói với các phóng viên trên đường băng trước khi khởi hành.

Theo ông Vance, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các chỉ đạo rõ ràng cho nhóm đàm phán, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, song không nêu chi tiết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành một cuộc đàm phán tích cực. Tổng thống đã đưa ra một số chỉ thị khá rõ ràng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem", ông nhấn mạnh.

"Thời điểm quyết định thành bại"

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ sắp diễn ra tại Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc vào thứ Sáu (10/4). Ông kêu gọi người dân cầu nguyện cho thành công của tiến trình đàm phán, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ nỗ lực tối đa để thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng khu vực.

"Đây là thời khắc quyết định... Tôi kêu gọi các bạn hãy cầu nguyện cho cuộc đàm phán này thành công, rất nhiều sinh mạng được cứu sống và thế giới sẽ được chứng kiến hòa bình", ông nói.