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Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm, không ai muốn cúp máy trước

Phương Anh
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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm "thực chất và thân thiện” hôm 9/10, theo trợ lý điện Kremlin.

Hãng Interfax dẫn lời ông Yuri Ushakov, Trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, hôm 10/10 cho biết cuộc điện đàm kéo dài một tiếng rưỡi. “Không ai muốn là người đầu tiên cúp máy. Họ cúp máy đồng thời, theo đúng nghĩa đen là cùng một lúc”, ông nói.

Cuộc điện đàm hôm 9/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá là diễn ra “rất thực chất và thân thiện”.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí Nga sẽ cung cấp dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu. Thỏa thuận này dẫn đến việc Mỹ bất ngờ tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, động thái khiến Ukraine bất bình.

Điện Kremlin cho biết phần lớn nội dung cuộc trao đổi tập trung vào những nỗ lực giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin cũng hạ thấp khả năng các cuộc đàm phán hòa bình ba bên sớm được nối lại.

Kiev đang trông vào sự hỗ trợ của Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Sau khi thông tin về cuộc điện đàm được công bố hôm 9/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án thỏa thuận dầu diesel bằng những lời lẽ gay gắt khác thường, gọi đây là một “quyết định yếu” và “một khoản đầu tư vào cuộc chiến mà lẽ ra phải chấm dứt”.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump.

Một số nước áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế nhập khẩu năng lượng từ Nga, sau khi Moskva khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Các nỗ lực chấm dứt giao tranh cho đến nay vẫn rơi vào bế tắc.

Hôm 9/10, các nhà đàm phán của Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu tiến hành hội đàm tại Miami nhằm hướng tới đạt được sự đồng thuận về một đề xuất hòa bình thống nhất trong những tuần tới, để có thể gửi cho Nga, theo một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được cho là đã chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump quan điểm của Tehran về khả năng chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã chuyển thông điệp tới ông Trump “với sự đồng thuận của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian”.

Nhà Trắng chưa lập tức phản hồi yêu cầu xác nhận cuộc trao đổi được cho là đã diễn ra giữa ông Putin và ông Trump, theo CNBC.

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Tags

vladimir putin

Donald Trump

Ukraine

dầu diesel

Điện Kremlin

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