Tổng thống nền kinh tế top đầu EU 'đắng lòng' thừa nhận sự thật liên quan tới Nga, cảnh báo khối đang trong 'tình thế khẩn cấp'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng EU đã rơi vào "tình thế khẩn cấp" do giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Giá năng lượng tại EU tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Việc chuyển hướng khỏi nguồn khí đốt đường ống tương giá rẻ từ Nga đã buộc khối phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu ở Bỉ ngày 11/2, ông Macron cho biết EU vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường nghiêm trọng. Ông nhận định sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và phụ thuộc ngày càng tăng vào các đối tác bên ngoài cho thấy những thách thức kinh tế có thể sẽ còn kéo dài.

“Thực tế là nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga đã chấm dứt vào năm 2022 và không thể quay lại được nữa”, Tổng thống Macron tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng EU vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này cho đến nay.

Trước cuộc xung đột Ukraine, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga – nhà cung cấp lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Lệnh trừng phạt của phương Tây và các đợt tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu đã làm giảm mạnh lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, mặc dù lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ các nước EU vẫn ở mức đáng kể. Luật mới được thông qua tháng trước yêu cầu các quốc gia thành viên phải ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027.

Tổng thống Pháp cũng cảnh báo rằng áp lực từ Washington đang làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn kinh tế của EU. Ông nhấn mạnh khối "rõ ràng đang trong tình thế khẩn cấp" khi cách tiếp cận của Mỹ ngày càng "mang tính đối đầu".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng năng lượng như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại. Tháng 7/2025, EU đồng ý sẽ mua 750 tỷ USD năng lượng của Mỹ đến năm 2028 để tránh mức thuế cao hơn.

Ông Macron nói: “Việc Mỹ áp đặt thuế quan và các cơ chế liên kết lên nền kinh tế chúng ta là một bước ngoặt lớn. Đây không phải là một cú sốc tạm thời, mà rõ ràng là một bước ngoặt mang tính cấu trúc”.

Ông Macron nói thêm EU không thể tiếp tục dựa vào Trung Quốc để xuất khẩu, đồng thời cảnh báo rằng việc Trung Quốc tăng xuất khẩu hàng hoá sang khối đã đảo ngược cán cân thương mại lâu dài.

Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đã kêu gọi Brussels "thực hiện các biện pháp khẩn cấp", cảnh báo rằng EU "đang mất đi năng lực công nghiệp với tốc độ chưa từng thấy trước đây".

Theo RT﻿