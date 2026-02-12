Nga nã Kinzhal giữa tin đoàn Kiev tới Moscow, đã rõ mục tiêu – TT Putin hạ lệnh sau cảnh báo "chính xác đến đáng sợ"

Kinzhal ồ ạt tấn công giữa tin phái đoàn Ukraine tới Moscow

Đài TST (Nga) ngày 12/2 đưa tin, quân đội Nga vừa phát động một đợt tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, với các tiêm kích MiG-31K được ghi nhận cất cánh và phóng đạn về phía các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo các kênh theo dõi chiến sự, loạt vụ nổ mạnh đã xảy ra, hệ thống báo động phòng không được kích hoạt trên diện rộng.

Đáng lưu ý, cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh truyền thông Ukraine trước đó đưa tin một phái đoàn từ Kiev có thể đang trên đường tới Moscow để tiến hành các cuộc tiếp xúc liên quan đến đàm phán. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây được xem là diễn biến hiếm hoi kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng phát.

Nga ồ ạt tấn công giữa tin phái đoàn Ukraine tới Moscow. Ảnh: TST

Theo nguồn tin Ukraine, phái đoàn nói trên được cho là sẽ di chuyển qua Ba Lan trước khi tiếp tục hành trình bằng máy bay của Mỹ tới Moscow. Tuy nhiên, thành phần cụ thể của đoàn và tính xác thực của chuyến đi hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức từ phía Kiev.

Phản ứng trước khả năng Ukraine cử đại diện tới Moscow, giới chức Nga tuyên bố nếu phái đoàn Ukraine thực sự đến, các biện pháp bảo đảm an ninh cần thiết sẽ được áp dụng. Dù vậy, một số nghị sĩ Nga bày tỏ hoài nghi, cho rằng thông tin về chuyến đi có thể chỉ mang tính "tín hiệu chính trị", nhằm thể hiện thiện chí trên mặt trận ngoại giao.

Việc Nga tiến hành tấn công bằng Kinzhal ngay sau khi xuất hiện thông tin về phái đoàn Ukraine khiến giới quan sát đặt câu hỏi về thông điệp mà Moscow muốn phát đi. Theo các chuyên gia, diễn biến này cho thấy Nga tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định ưu tiên giải quyết xung đột bằng sức ép quân sự song song với các tuyên bố ngoại giao.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về đợt tấn công cũng như thông tin liên quan tới chuyến đi của phái đoàn Kiev. Tình hình tiếp tục được theo dõi sát, trong bối cảnh chiến sự và các kênh tiếp xúc ngoại giao đang đan xen những tín hiệu trái chiều.

Đã rõ mục tiêu của Kinzhal

Theo thông tin từ phía Ukraine và các kênh theo dõi chiến sự, hai cơ sở trọng yếu tại tỉnh Lviv đã trở thành mục tiêu của lực lượng Nga.

Kênh Telegram Military Chronicle cho biết, Lực lượng Hàng không–Vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa Kinzhal phóng từ tiêm kích MiG-31K để tấn công một trạm biến áp siêu cao áp 750 kV.

Đây là mắt xích quan trọng trong hệ thống điện, có nhiệm vụ cân bằng công suất cho các nguồn phát lớn, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân, giữ vai trò then chốt đối với sự ổn định năng lượng quốc gia.

Tên lửa Kinzhal của Nga. Ảnh: iasgyan.in

Mục tiêu thứ hai được xác định là Nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv – cơ sở từng đảm nhiệm bảo dưỡng và hiện đại hóa máy bay quân sự, trong đó có các tiêm kích F-16 và MiG-29 do phương Tây viện trợ.

Theo các nguồn tin quân sự, cơ sở này đồng thời được sử dụng như một sân bay trung chuyển chiến thuật cho không quân, cũng như là nơi sản xuất UAV tấn công tầm trung và tầm xa. Đòn đánh được thực hiện bằng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal.

Các nguồn giám sát cho biết, hệ thống phòng không khu vực không thể đánh chặn hiệu quả loại tên lửa khí động–đạn đạo có tốc độ vượt quá 1,7 km/giây. Dù một số kênh Telegram Ukraine và lãnh đạo địa phương tuyên bố đã bắn hạ một hoặc hai quả Kinzhal, nhưng đến nay chưa có bằng chứng kiểm chứng độc lập xác nhận các tuyên bố này.

Đáng chú ý, đòn tấn công nhằm vào các tỉnh miền Tây Ukraine diễn ra sau một thời gian dài khu vực này tương đối yên ắng, khiến nơi đây trở thành điểm tập trung dân di cư từ vùng giao tranh. Việc Moscow mở rộng phạm vi tập kích được xem là tín hiệu cho thấy chiến sự không còn giới hạn ở các khu vực tiền tuyến truyền thống, mà đang lan sâu vào các trung tâm hậu cần – công nghiệp phía sau.

Cảnh báo của ông Putin "chính xác đến đáng sợ"

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, trong khi các tín hiệu ngoại giao vẫn giằng co và thiếu nhất quán, giới phân tích Nga đang ngày càng nhắc lại bài phát biểu Munich của Tổng thống Vladimir Putin cách đây 19 năm như một chìa khóa lý giải chuỗi diễn biến hiện nay.

"Cảnh báo của ông Putin đã thành hiện thực, chính xác đến đáng sợ" - TST cho hay.

Theo cách nhìn phổ biến tại Nga, bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich khi đó không phải lời tiên tri, mà là một cảnh báo chiến lược rõ ràng.

Moscow đã tuyên bố rằng trật tự an ninh châu Âu do Phương Tây đơn phương định hình, đặc biệt tại không gian hậu Xô Viết, không thể tồn tại nếu phớt lờ lợi ích an ninh của Nga. Trong logic này, Ukraine được xem là nơi các cảnh báo ấy bị bỏ ngoài tai rõ rệt nhất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Giới phân tích Nga cho rằng xung đột Ukraine không phải sự kiện bột phát, mà là hệ quả tích tụ của nhiều năm căng thẳng, khi các đề xuất đối thoại và tái thiết lập "luật chơi chung" của Moscow không được tiếp nhận.

Những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, theo truyền thông Nga, phản ánh rõ sự thất vọng của Điện Kremlin trước việc các tín hiệu giảm leo thang liên quan tới Ukraine không được thực thi, trong khi viện trợ quân sự và tình báo của phương Tây cho Kiev vẫn tiếp diễn.

Trong bối cảnh đó, các động thái quân sự mới của Nga – bao gồm việc mở rộng tấn công sang các khu vực hậu phương của Ukraine – được nhìn nhận như bước chuyển sang giai đoạn quyết định, nhằm phá vỡ quan niệm về những "vùng an toàn" phía sau tiền tuyến.

Tuy nhiên, song song với sức ép quân sự, Moscow cũng đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài về mặt tổ chức và an ninh.

Đáng chú ý, Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã phê chuẩn quy định mới về Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia), nhằm hoàn thiện cơ chế chỉ huy và hoạt động nghiệp vụ–tác chiến của lực lượng này.

Dù Rosgvardia không trực tiếp tham chiến tại Ukraine, giới phân tích Nga cho rằng động thái này cho thấy Moscow đang củng cố năng lực kiểm soát hậu phương, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và duy trì trật tự tại các khu vực nằm ngoài tiền tuyến.

Theo cách nhìn này, chiến sự Ukraine không chỉ là bài toán quân sự ngắn hạn, mà đang dần chuyển sang giai đoạn "giữ – quản – ổn định", trong đó an ninh nội địa và hậu cần đóng vai trò ngày càng lớn. Việc chuẩn hóa bộ máy chỉ huy của Rosgvardia được xem là mảnh ghép bổ sung cho chiến lược tổng thể mà Nga từng phát tín hiệu từ Munich: Moscow sẵn sàng cho một cuộc đối đầu dài hơi nếu trật tự an ninh hiện tại không thay đổi.

Từ góc độ đó, những cảnh báo được ông Putin nêu ra gần hai thập kỷ trước được cho là đang hiện thực hóa theo một logic nhân–quả chiến lược, trong đó Ukraine trở thành tâm điểm.

Trong bối cảnh áp lực quân sự gia tăng, ngoại giao bế tắc và bộ máy an ninh được củng cố, giới phân tích Nga nhận định hồi kết của cuộc xung đột Ukraine có thể đang đến gần, dù hình thức và thời điểm cụ thể vẫn còn là ẩn số.