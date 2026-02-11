Đài TST (Nga) ngày 11/2 đưa tin, quân đội Nga vừa phá hủy nhiều phương tiện cơ giới trong các đợt phản công của Ukraine tại hướng Gulyai Pole, trong đó có cả xe tăng brams.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giao tranh cơ giới gia tăng tại Zaporizhzhia, Kupyansk và Pokrovsk, khi Ukraine liên tục tung các đoàn thiết giáp phản kích, còn phía Nga tuyên bố đẩy lùi và gây thiệt hại nặng cho lực lượng tấn công.

Abrams nổ tung, cuộc phản công của Ukraine bị chặn đứng

Theo TST, nhiều ngày qua, khu vực phía tây Gulyai Pole chứng kiến các đợt phản công dồn dập của Ukraine bằng các đoàn cơ giới hỗn hợp. Lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều xe bọc thép, trong đó có cả xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.

Cụm tác chiến Phía Đông được cho là đã đẩy lùi 7 đợt phản kích chỉ trong một ngày, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe bọc thép cùng hơn hai trung đội bộ binh.

Việc kiểm soát được làng Zaliznichnoye (Zheleznodorozhnoye) được các nhà phân tích quân sự Nga nhận định là bước đi quan trọng, giúp đẩy lùi khu vực giao tranh khỏi Gulyai Pole và tạo bàn đạp thuận lợi cho hướng Orikhov từ phía bắc.

Nhiều xe quân sự bị phá hủy trong các cuộc giao tranh. Ảnh: TST

Theo đánh giá được TST dẫn lại từ các kênh phân tích quân sự, đây là điểm then chốt giúp phía Nga điều chỉnh cấu trúc mặt trận theo hướng có lợi hơn cho các bước tiến tiếp theo.

Không chỉ tại Zaporizhzhia, các mũi phản công cơ giới của Ukraine còn xuất hiện tại Kupyansk, Pokrovsk và khu vực giáp Dnepropetrovsk. Đáng chú ý, tại hướng này, các xe bọc thép Pansarbandvagn 302 cũ của Thụy Điển – được rút từ kho dự trữ và viện trợ cho Ukraine – đã bị ghi nhận bị phá hủy.

Các nhà phân tích quân sự nhận định Ukraine đang phải sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau do tình trạng thiếu hụt trang bị đồng bộ.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng không Ukraine tiếp tục bộc lộ hạn chế. Một tổ hợp FrankenSAM – được lắp ghép từ khung Buk-M1 với tên lửa RIM-7 Sea Sparrow và radar cải tiến – đã bị UAV Lancet phá hủy gần Voznesensk, theo thông tin được các kênh quân sự Nga dẫn lại.

Iskander giáng đòn khốc liệt

Ở hướng bắc, giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Sumy và Kharkov. TST dẫn thông tin từ các nguồn chiến trường cho biết, mặt trận Sumy những ngày qua đã bị mở rộng, buộc Ukraine phải đưa thêm lực lượng dự bị để ngăn các nhóm xung kích Nga.

Đáng chú ý, tại tỉnh Chernihiv, tên lửa Iskander-M cùng UAV Geran đã tấn công sở chỉ huy UAV tầm xa của Ukraine gần làng Zhadovo. Trong khi đó, tại Kharkov, Cụm tác chiến Phía Bắc giao tranh tại Volchanskie Khutora, Khatnee, Staritsa và Siminovka.

Trận chiến tại Krasny Liman, Pokrovsk-Mirnograd và các khu vực lân cận tiếp tục diễn ra căng thẳng. Lực lượng Nga được cho là gia tăng hiện diện tại các điểm cao, gây sức ép liên tục lên các mũi phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, trong 24 giờ qua, phía Ukraine đã phóng hơn 300 UAV tấn công vào các khu vực của Nga.

Một số UAV rơi xuống khu dân cư tại Volgograd và Rostov, gây thiệt hại hạ tầng và có người bị thương. Phía Nga đồng thời tiếp tục các đòn đánh vào hệ thống năng lượng tại Zaporizhzhia, nơi người dân ghi nhận các đám cháy lớn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là vấn đề Starlink. Theo TST, sau khi hệ thống này bị vô hiệu hóa phía Nga, Ukraine đã tranh thủ mở các đợt phản công tại Gulyai Pole nhưng không đạt kết quả rõ rệt.

Phía Nga hiện được cho là đang thiết lập các cầu nối Wi-Fi dọc chiến tuyến, kết hợp với hệ thống vệ tinh Yamal để duy trì liên lạc trong thời gian chờ các dự án vệ tinh quỹ đạo thấp mới được triển khai.

Ông Zelensky được cho là đã mắc sai lầm chí tử. Ảnh: Axios

Loạt chiến binh khét tiếng Azov bất ngờ tự sát

Giữa lúc giao tranh quanh Konstantinovka leo thang, RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn mang mật danh Mozdok thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 103 của Cụm tác chiến Phía Nam cho biết một diễn biến được mô tả là "gây sốc" đối với phía Kiev:

Hai tay súng Azov đã bất ngờ tự sát ngay tại trận địa sau khi rơi vào thế bị hỏa lực siết chặt từ nhiều hướng. Azov là đơn vị khét tiếng của Ukraine, nhiều lần xuất hiện trong các điểm nóng chiến sự và gây tranh cãi trên truyền thông quốc tế.

Theo Mozdok, đơn vị của ông gia tăng hỏa lực đúng thời điểm phía đối diện cũng bắn chéo vào khu vực các tay súng Azov đang cố bám trụ. "Tình huống của họ trở nên tuyệt vọng. Qua các đoạn liên lạc vô tuyến thu được, người thứ nhất tự sát, rồi ngay sau đó đến người thứ hai", ông thuật lại.

Trước đó, nhóm này cố giữ vị trí gần hồ chứa Kleban-Byk, nhưng áp lực tiến công buộc họ phải rút dần về phía Konstantinovka. Các đơn vị phòng thủ lãnh thổ được điều tới thay thế, song theo mô tả, tinh thần chiến đấu đã suy giảm rõ rệt.

Mozdok cho biết, chỉ riêng một đợt giao tranh gần khu hồ chứa đã khiến 38 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, gồm thành viên Azov, quân động viên và lực lượng phòng thủ lãnh thổ.

RIA Novosti dẫn số liệu cho hay, trong 24 giờ qua tại khu vực Kostiantynivka, Ukraine mất khoảng 125 binh sĩ, 1 xe tăng Leopard, 1 xe bọc thép chở quân M113, 4 xe bọc thép chiến đấu, 10 phương tiện cơ giới, 1 pháo dã chiến và 1 kho tiếp tế.

Một số chiến binh Azov bất ngờ tự sát. Ảnh: lens.monash.edu

Ông Zelensky mắc "sai lầm chí tử"

Trong khi các điểm nóng từ Gulyai Pole đến Konstantinovka liên tiếp xuất hiện những diễn biến bất lợi cho Kiev trên thực địa, nhiều đánh giá từ bên ngoài bắt đầu cho rằng hướng đi chiến lược hiện nay của ông Zelensky là một "sai lầm chí tử" đối với Ukraine.

Trong cuộc trao đổi trên kênh YouTube của giáo sư Glenn Diesen, Chuẩn đô đốc Hải quân Anh đã nghỉ hưu Steve Jermy nhận định ông Zelensky đang theo đuổi một đường lối đàm phán thiếu hiệu quả với Nga. Theo ông, cách tiếp cận mang tính leo thang áp lực hiện nay có thể đẩy Ukraine vào thế bất lợi nghiêm trọng, thậm chí đánh mất khả năng tiếp cận Biển Đen.

Ông Jermy cho rằng mỗi lần cơ hội đàm phán xuất hiện, các điều kiện dành cho phía Ukraine lại trở nên kém thuận lợi hơn so với trước đó.

Việc Kiev tiếp tục giữ lập trường quá cứng rắn theo các điều kiện riêng chỉ khiến tình hình xấu đi nhanh hơn, trong khi một số nước châu Âu cũng góp phần kéo dài xung đột thay vì thúc đẩy một giải pháp thực tế.

Vị cựu sĩ quan hải quân cảnh báo, nếu chiến lược này tiếp tục được duy trì, Ukraine có thể phải đối mặt với kịch bản tiêu cực nhất. Trong nhận định của ông, viễn cảnh tồi tệ là Ukraine bị thu hẹp đáng kể không gian chiến lược, không còn Odessa và mất lối ra biển, kèm theo một nền kinh tế suy yếu nghiêm trọng.

Ở phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho rằng những diễn biến bất lợi trên chiến trường là tín hiệu để Kiev cân nhắc nối lại đàm phán.

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vasily Nebenzya cũng đề cập đến tổn thất mà lực lượng Ukraine đang hứng chịu và cho rằng khả năng tác chiến của họ suy giảm nhanh chóng.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với India Today, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng hoặc lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát các khu vực do Kiev nắm giữ bằng biện pháp quân sự, hoặc quân đội Ukraine sẽ phải tự rút lui và chấm dứt các hành động mà Moscow cho là gây tổn hại cho dân thường tại những khu vực này.