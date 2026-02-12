Cháy lớn! Cơ sở BQP Nga vừa bị tấn công - Moscow ồ ạt trả đũa, Kiev hỗn loạn xóa sổ nhầm lực lượng xung kích của mình

Ukraine tấn công, cơ sở BQP Nga cháy lớn

Đài TST (Nga) ngày 12/2 đưa tin, lực lượng Ukraine đã tiến hành loạt tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó đáng chú ý nhất là vụ đánh trúng một cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại tỉnh Volgograd, gây hỏa hoạn lớn.

Theo chính quyền địa phương, đám cháy bùng phát sau khi UAV đánh trúng khu vực quân sự nhạy cảm. Do lo ngại nguy cơ kích nổ dây chuyền, khu dân cư Kotluban lân cận đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại cụ thể, song lực lượng cứu hỏa và quân đội đã phong tỏa hiện trường.

Hình ảnh một vụ tấn công của Ukraine vào Nga. Ảnh: RIA

Cùng thời điểm, các tỉnh Bryansk, Tambov, Kursk và Belgorod cũng hứng chịu các đợt tập kích UAV. Tại làng Brovnichi (Bryansk), một cơ sở nông nghiệp bị đánh trúng khiến một nhân viên thiệt mạng. Ở Tambov, UAV tấn công khu giảng dạy của một trường cao đẳng kỹ thuật, gây cháy xưởng thực hành. Các khu vực giáp biên ghi nhận nhiều người bị thương.

Các vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh xung đột trên toàn tuyến tiếp tục leo thang, và theo đánh giá của TST, đây là một trong những đêm căng thẳng nhất kể từ đầu tháng 2.

Chiến sự leo thang trên toàn mặt trận: Đột phá ở Slavyansk, hạ tầng Ukraine tiếp tục bị đánh mạnh

Song song với các đòn UAV của Ukraine, quân đội Nga gia tăng cường độ tác chiến trên nhiều hướng, từ miền bắc tới miền nam chiến tuyến.

Nga ồ ạt trả đũa

Không lâu sau vụ UAV Ukraine tập kích một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã mở loạt đòn trả đũa mạnh tay, trước hết nhằm thẳng vào hạ tầng năng lượng và công nghiệp của Ukraine.

Hàng loạt mục tiêu tại Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk và Lviv bị tập kích. Riêng tại Kiev, hai nhà máy nhiệt điện TETs-5 và TETs-4 – từng nhiều lần trở thành mục tiêu – tiếp tục bốc cháy, cho thấy sức ép ngày càng gia tăng lên hệ thống điện quốc gia Ukraine.

Nga ồ ạt trả đũa Kiev (Ảnh minh họa. TST)

Tại Lviv, Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đánh trúng trạm biến áp 750 kV, một mắt xích then chốt bảo đảm cân bằng công suất của toàn bộ hệ thống năng lượng, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân.

Giới quan sát nhận định, việc lựa chọn các mục tiêu này cho thấy Moscow đang gia tăng mức độ gây sức ép chiến lược, không chỉ nhằm làm suy yếu tiền tuyến mà còn đánh thẳng vào khả năng duy trì hậu phương của Kiev.

Ngay sau các đòn đánh vào hạ tầng, mặt trận trên bộ cũng chứng kiến những chuyển động rõ rệt.

Trên hướng Slavyansk, các nhà phân tích quân sự và phóng viên chiến trường Nga ghi nhận bước tiến đáng kể: một lữ đoàn Ukraine bị đẩy lùi qua kênh Seversky Donets – Donbass, trong khi các đơn vị Nga áp sát cao tốc E-40, trục giao thông chiến lược dẫn sâu vào phía tây Donbass.

Một số cụm phòng ngự của Ukraine bị dồn vào thế "túi hỏa lực", gần như bị bao vây từ ba phía.

Ở mặt trận phía bắc, Ukraine tiếp tục điều lực lượng dự bị từ các tỉnh miền tây về hướng Sumy, song vấp phải giao tranh ác liệt. Trên hướng Kharkov, Nga mở các đòn hỏa lực mạnh nhằm vào khu tập trung quân của Ukraine, trong khi Kupyansk vẫn là điểm nóng với các trận đánh giằng co trong đô thị.

Tại phía nam, giao tranh dữ dội diễn ra quanh Pokrovsk, Gulyaypole và Zaporizhzhia. Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng bàn đạp tiến công, còn Ukraine liên tục phản kích nhằm giữ tuyến phòng thủ.

Theo các chuyên gia năng lượng Ukraine, dự trữ thiết bị để khôi phục lưới điện đã cạn kiệt, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng duy trì hoạt động của hệ thống năng lượng trong thời gian tới.

Tổng thể, 24 giờ qua cho thấy xung đột bước sang một nhịp leo thang mới, khi các đòn trả đũa của Moscow lan từ hạ tầng chiến lược ở hậu phương tới những bước dịch chuyển rõ rệt trên tiền tuyến, đặc biệt tại hướng Slavyansk – cửa ngõ phía tây Donbass.

Các binh sĩ quân đội Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Kiev hỗn loạn bắn nhầm, xóa sổ lực lượng xung kích của mình

Đáng chú ý, tại mặt trận Sumy, pháo binh của Các lực lượng vũ trang Ukraine đã mắc sai sót nghiêm trọng, dẫn tới việc một đơn vị xung kích thuộc Lữ đoàn 71 bị xóa sổ bởi hỏa lực của chính quân mình.

Theo trang tin tức Mash (Nga), sự cố "bắn nhầm" xảy ra tại khu vực giữa hai làng Khotel và Alexeyevka, nơi pháo binh Ukraine đã đánh trúng đơn vị xung kích của chính họ trong lúc giao tranh căng thẳng.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Nga không giảm nhịp tiến công. Các đơn vị thuộc cụm tác chiến "Phía Bắc" tiếp tục áp sát tuyến Kiyanitsa – Khoten, khu vực phòng ngự được Ukraine củng cố mạnh.

Trước đó, Bộ chỉ huy Ukraine từng tập trung tới 10.000 binh sĩ tại đây với mục tiêu tổ chức một mũi tiến công sang Kursk, song cục diện hiện nay cho thấy kế hoạch này đang chịu sức ép ngày càng lớn. Theo các nguồn tin chiến trường, tốc độ tiến quân trung bình mỗi ngày của phía Nga tại khu vực này đạt khoảng 900 mét.

Đặc biệt, một binh sĩ Ukraine trong tình trạng kiệt quệ vì thiếu lương thực đã đầu hàng, đồng thời cung cấp thông tin giúp lực lượng Nga chiếm giữ một cứ điểm phòng ngự của Ukraine.

Khu vực phòng ngự nói trên được mô tả là một mạng lưới vị trí phức tạp, ngụy trang dọc các dải rừng, từng được Kiev kỳ vọng sẽ chặn đứng đà tiến của đối phương.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga đồng thời đẩy mạnh các đòn trả đũa ở hậu phương và gia tăng áp lực trên tiền tuyến, hiệu quả phòng thủ của tuyến này đang bị đặt trước những dấu hỏi lớn.