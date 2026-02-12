Su-57E xuất hiện tại Algeria là cơn ác mộng đối với sườn phía Nam của NATO

Việc Algeria mua máy bay chiến đấu Su-57E từ Nga là một bước ngoặt đối với lực lượng không quân khu vực, theo nhận xét của trang 19FortyFive (1945).

Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với sự tăng cường lực lượng này của quốc gia Bắc Phi - Mỹ đã đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này vì vi phạm "Đạo luật chống lại đối thủ của Mỹ - CAATSA".

Theo các báo cáo, Algeria đã bắt đầu đưa vào sử dụng phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 (mẫu của Algeria được đặt tên là Su-57E). Điều này biến họ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên vận hành máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga.

Những báo cáo đầu tiên về thương vụ xuất khẩu Su-57 sang Algeria xuất hiện vào năm 2019 tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Moskva.

Tại thời điểm đó, xuất hiện thông tin về một thỏa thuận bán 14 chiếc Su-57 Felon với giá 2 tỷ USD. Mặc dù vậy, chương trình đã bị trì hoãn nhiều lần do các vấn đề công nghệ khiến nhà máy Komsomolsk-on-Amur không thể thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

Khó khăn cũng nảy sinh trong việc phát triển bộ thiết bị điện tử hàng không cho Su-57E để đáp ứng yêu cầu từ khách hàng.

Có thông tin về một hợp đồng riêng, được ký kết vào năm 2021 để hiện đại hóa Su-30MKA của Algeria, một phần sử dụng thiết bị điện tử hàng không được phát triển cho Su-57, điều này sẽ tạo ra một số điểm chung và sự chồng chéo giữa hai loại chiến đấu cơ này.

Cả hai máy bay đều được trang bị radar mảng pha thụ động. Su-30MKA sử dụng radar N011 "Bars" tương tự loại lắp trên Su-30MKI do Ấn Độ sản xuất, trong khi Su-57 tích hợp radar N035 "Irbis", một biến thể của cùng loại radar ban đầu được phát triển cho Su-35.

Mỹ cảm thấy rất lo ngại khi tiêm kích Su-57E xuất hiện tại khu vực Bắc Phi.

Phiên bản sau này của Su-57 dự kiến sẽ được trang bị radar mảng pha chủ động N036 "Belka". Đáng tiếc là nhóm phát triển chưa thể khắc phục vấn đề về hiệu suất với các module thu phát.

Biến thể radar mang số hiệu N036-1-01 được cho là có công suất thấp hơn so với loại AN/APG-77 trên F-22 của Mỹ - radar của Nga bị báo cáo có ít hơn 25% module thu phát.

Tuy nhiên những người quen thuộc với thiết kế radar của Su-57 phản bác rằng máy bay Nga sử dụng nhiều mảng ăng ten, với các module phát và thu bổ sung được phân bố khắp hệ thống.

Máy tính trên khoang được lập trình để thu thập và tóm tắt dữ liệu đầu vào từ nhiều mảng, tổng hợp thông tin đến và thu được bức tranh toàn diện về dữ liệu không trung.

Hệ thống radar và cảm biến khác cũng hoạt động phối hợp với tổ hợp tác chiến điện tử L402 Himalaya. Thiết kế đa chế độ cho phép nó phát hiện, phân tích và vô hiệu hóa tín hiệu radar và liên lạc của đối phương. Điều này làm giảm khả năng bị phát hiện và đánh chặn đối với Su-57.

L402 có ăng ten phát và thu riêng, nhưng ngoài ra nó còn sử dụng nhiều mảng ăng ten N046 khác nhau.

Hệ thống tự vệ trên máy bay cũng sử dụng thêm khí tài tạo ra sự nhiễu sóng dưới dạng thiết bị đối phó quang điện tử bằng chùm tia laser, được phân bố trên hai giá đỡ ở đầu cánh.

Có thể giả định rằng lý do những đợt giao hàng cho Algeria không được tiết lộ trong một thời gian dài là bởi quốc gia Bắc Phi này không muốn chuốc lấy sự giận dữ từ Washington.

Tại phiên điều trần tuần trước, ông Robert Palladino, người đứng đầu Cục Các vấn đề Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng việc Algeria mua vũ khí từ Nga gây ra những lo ngại nghiêm trọng.

Washington đang có kế hoạch ngăn chặn việc Nga bán Su-57 bằng cách áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Algeria theo Đạo luật CAATSA, việc làm này cho thấy rõ sự bất an của Mỹ trước việc tiêm kích Nga hiện diện tại sườn phía Nam của NATO.