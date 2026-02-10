Nga tấn công “nhóm tinh hoa Ukraine”, 10 tên lửa Iskander-M nã ồ ạt – Abrams nổ tung, ông Putin đổi luật chơi

Iskander-M tấn công Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 10/2 đưa tin, quân đội Nga vừa thực hiện một đòn tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào sân bay quân sự Vasylkiv, nơi được cho là đang tập trung các học viên phi công và kỹ thuật viên hàng không – nhóm thường được gọi là "tinh hoa của Ukraine" để phục vụ một đợt kiểm tra, đánh giá chuyên môn.

Theo nguồn tin này, cuộc tấn công diễn ra trong ngày 9/2 với việc sử dụng 10 tên lửa đạn đạo. Mục tiêu bị đánh trúng được mô tả là khu vực tập trung lực lượng nhân sự hàng không còn lại của Ukraine tại một căn cứ vẫn đang duy trì hoạt động.

TST cho biết thông tin về đợt tập trung này đã bị lộ, tạo điều kiện để phía Nga tiến hành đòn đánh chính xác vào thời điểm lực lượng đang hiện diện đông đủ.

Nga tấn công nơi tập kết học viên phi công - thành phần được ví như "nhóm tinh hoa" của Ukraine. Ảnh: TST

TST nhận định, tác động của cuộc tập kích không chỉ nằm ở thiệt hại tức thời mà còn ở việc làm suy giảm nguồn nhân lực hàng không vốn được xem là đang thiếu hụt nghiêm trọng trong biên chế Ukraine. Đây là nhóm nhân sự cần nhiều năm đào tạo và rất khó bổ sung trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, TST cho rằng một yếu tố quan trọng giúp các đòn tập kích gần đây đạt hiệu quả là tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong trang bị của Ukraine. Một số chỉ huy phòng không Ukraine được dẫn lời thừa nhận rằng lượng đạn Patriot còn lại rất hạn chế, buộc phải phân bổ theo từng quả cho các tổ hợp.

Trước đó, người phát ngôn Không quân Ukraine, ông Yuri Ihnat, cũng từng đề cập tới việc nguồn dự trữ tên lửa Patriot sụt giảm mạnh vào cuối tháng 1. Theo TST, điều này phần nào lý giải việc nhiều mục tiêu hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine liên tiếp bị đánh trúng trong thời gian qua.

Nga phá hủy Abrams – Lộ tín hiệu về đợt tấn công lớn

Tiếp nối các diễn biến dồn dập trên chiến trường, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Dnipropetrovsk đang nổi lên như điểm nóng mới, nơi nhiều nguồn tin quân sự Nga cho rằng phía Ukraine đã triển khai một đợt phản kích quy mô đáng kể.

Theo các kênh này, lực lượng Ukraine tổ chức tiến công dọc trục Novoe Pole – Pokrovskoe – Velikomikhaylovka, với mục tiêu tạo ra mũi chọc sâu vào tuyến phòng ngự Nga.

Nhóm tác chiến Vostok của Nga được cho là đã đẩy lùi nhiều đợt phản công trong ngày, gây tổn thất về xe tăng, xe bọc thép và nhân lực phía Ukraine. Khu vực Ternovatoye được mô tả ở trạng thái "xám", khi quyền kiểm soát thực địa thay đổi liên tục do giao tranh giằng co.

Xe tăng Abrams (Mỹ). Ảnh: Military.com

Điểm gây chú ý nhất trong loạt thông tin này là việc một xe tăng M1 Abrams bị phá hủy gần Huliaipole. Theo một số nhà phân tích quân sự, việc Abrams xuất hiện tại khu vực này có thể là tín hiệu cho thấy Ukraine đang đưa lực lượng thiết giáp mạnh vào chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn hơn, thay vì chỉ là các mũi phản kích thăm dò như trước.

Nhà phân tích Yuri Podolyaka cho rằng các mũi tiến công hiện tại có thể mới chỉ là bước mở đầu, nhằm thăm dò và kéo giãn tuyến phòng ngự Nga trước khi tung lực lượng chủ lực. Ông đặc biệt lưu ý tới dải phòng ngự của Tập đoàn quân 29, nơi tuyến trải dài nhưng mật độ binh lực được cho là khá mỏng.

Blogger quân sự Mikhail Degtyarev cho biết đến ngày 9/2, diện tích thay đổi kiểm soát tại khu vực này ước tính khoảng 10,6 km². Tuy nhiên, theo các nguồn Nga, nỗ lực này chưa đạt hiệu quả rõ rệt khi tổn thất gia tăng, trong khi ở các hướng lân cận, Nga vẫn duy trì nhịp độ tiến công.

Ở hướng Orikhiv, lực lượng Nga được cho là đã vượt qua tuyến đường N-08, tiến vào Novodanilovka và Novoandreyevka, đồng thời mở rộng hoạt động tại các khu dân cư lân cận.

Điều này cho thấy trong khi Ukraine tập trung phản kích tại một điểm, Nga vẫn duy trì áp lực ở các khu vực khác để phân tán lực lượng đối phương.

Ông Putin tung quân bài "thay đổi luật chơi"

Trong bối cảnh các diễn biến quân sự trên thực địa liên tục thay đổi và xuất hiện nhiều tín hiệu mới từ chiến trường, giới quan sát quốc tế cũng bắt đầu chú ý tới những chuyển động đáng kể trên mặt trận ngoại giao xung quanh xung đột Ukraine.

Các nhà quan sát tại Trung Quốc nhận định Nga đã điều chỉnh cách tiếp cận trong vấn đề giải quyết xung đột Ukraine, thể hiện qua một loạt tín hiệu được xem là đáng chú ý gần đây.

Trang tin Baijiahao (Trung Quốc) cho rằng việc Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với châu Âu, đồng thời đưa ra đề xuất hợp tác kinh tế với Mỹ – được gọi là "gói Dmitriev" – cho thấy sự thay đổi trong cách Moscow tiếp cận tiến trình hòa giải.

Theo quan điểm này, khả năng đạt được thỏa thuận có thể diễn ra mà không cần sự tham gia trực tiếp của Kiev.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Bài viết nhắc lại phát biểu của ông Putin vào giữa tháng 1 tại Điện Kremlin, khi ông nhấn mạnh "sự cần thiết phải đạt được hòa bình" trong bối cảnh trao quốc thư cho các đại sứ. Theo tác giả, đây được xem là lời kêu gọi nối lại nỗ lực xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu mới và mang ý nghĩa biểu tượng.

Thông tin về "gói Dmitriev", gắn với tên ông Kirill Dmitriev – đặc phái viên của tổng thống Nga và người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) – được phía Trung Quốc đánh giá là còn quan trọng hơn.

Theo đó, Nga được cho là đã đề xuất với Mỹ các dự án kinh tế quy mô lớn, đổi lại là những nhượng bộ địa chính trị trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine. Quan điểm này cho rằng điều đó hàm ý khả năng đạt được thỏa thuận mà không cần Kiev đóng vai trò trung tâm.

Baijiahao đưa ra ba yếu tố có thể dẫn tới "chiến lược mới" của Nga: chiến sự đang dần chuyển thành cuộc chiến tiêu hao, môi trường quốc tế thiếu ổn định khi Mỹ chưa thể hiện rõ lập trường về Ukraine, và nhu cầu của Nga trong việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế với Mỹ được trang tin này đánh giá là bước đi hợp lý. Kênh "360" của Trung Quốc bình luận rằng cách tiếp cận này cho thấy "ông Putin đã thay đổi luật chơi" theo hướng linh hoạt và đa hướng hơn, điều mà theo họ không chỉ châu Âu mà nhiều bên khác cũng không lường trước.

Theo nhận định này, xung đột hiện đã bước sang giai đoạn mới, không chỉ còn là đối đầu quân sự mà là "trò chơi nhiều tầng" liên quan tới lãnh thổ, tài nguyên và dòng vốn, và có thể đi tới hồi kết ngay trong năm 2026.

Trong khi đó, cổng thông tin Hy Lạp Pronews.gr lại đề cập tới điều mà họ gọi là "kế hoạch của NATO đối với Nga", với mục tiêu gây ra một thất bại chiến lược dẫn tới sự suy yếu lâu dài của Moscow. Tuy nhiên, theo bài viết này, phương Tây hiện không còn khả năng thực hiện ngay cả một phần kế hoạch đó.

Tác giả Pronews.gr nhận định lực lượng Nga đang tiến gần tới việc kiểm soát toàn bộ Donbass, trong khi quân đội Ukraine tiếp tục lùi sâu hơn về phía tây.