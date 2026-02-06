Nga nã bom FAB-3000, quân Ukraine đầu hàng – NATO điều khẩn chiến cơ sau pha "đột kích" của Su-30SM2

Nga nã bom FAB-3000

Tờ MK (Nga) ngày 6/2 đưa tin, quân đội Nga vừa nã bom FAB-3000 đánh trúng một tuyến hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine tại khu vực Konstantinovka (Donetsk).

Theo thông tin MK dẫn lại từ kênh Telegram "Izanka" kèm hình ảnh giám sát tác chiến, mục tiêu bị đánh trúng là một con đập mà phía Ukraine sử dụng như một trục tiếp tế. Sau đòn không kích, công trình này bị hư hại, làm gián đoạn khả năng cơ động phương tiện và lực lượng trên đoạn tuyến.

Nga tăng cường các hoạt động tấn coogn vào Ukraine. Ảnh: TST

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh giao tranh tại Konstantinovka vẫn căng thẳng. Lãnh đạo Donetsk Denis Pushilin trước đó cho biết các trận đánh tiếp diễn ngay trong khu vực nội đô, bao gồm gần ga đường sắt, và lực lượng Nga đã cải thiện vị trí tại hướng này.

Ông Pushilin cũng nhận định việc kiểm soát khu dân cư Toretskoye giúp mở rộng khả năng triển khai theo nhiều hướng, trong đó có hướng về Dobropolye — khu vực nằm giữa Dobropolye và Druzhkovka, được đánh giá có ý nghĩa đối với diễn biến tiếp theo trên thực địa.

Quân Ukraine đầu hàng

Tiếp nối các diễn biến giao tranh căng thẳng trên nhiều hướng mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại tỉnh Zaporizhzhia, một số binh sĩ Ukraine đã đầu hàng các tổ xung kích Nga.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình tấn công một điểm tựa phòng thủ của Ukraine tại Zaporizhzhia, lực lượng Nga đã bắt giữ một số binh sĩ Ukraine đang phòng thủ tại đây.

"Trong quá trình giao tranh, một bộ phận binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí và đầu hàng. Trước khi đưa các tù binh rời khỏi khu vực, tổ xung kích đã tước vũ khí, kiểm tra kỹ lưỡng và tổ chức áp giải họ về phía sau trong điều kiện kiểm soát chặt tình hình" - đại diện cơ quan quốc phòng cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tại Zaporizhzhia, các tổ vận hành UAV của Cụm tác chiến phía Đông đã phát hiện một điểm tập kết tạm thời của Ukraine.

Các tổ UAV tấn công đã sử dụng FPV điều khiển qua cáp quang để tập kích mục tiêu này. Gần khu dân cư lân cận, một số xe bán tải chở binh sĩ Ukraine được cho là đã bị đánh trúng khi đang quay về sau đợt luân chuyển lực lượng.

Su-30SM2 của Nga buộc NATO điều khẩn chiến đấu cơ. Ảnh: TST

Su-30SM2 xuất kích, NATO báo động

Không chỉ gia tăng nhịp độ tiến công trên chiến trường Ukraine, Nga cũng đồng thời có những động thái được xem là "nắn gân" NATO – đồng minh thân cận của Kiev – trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về khả năng khối này cân nhắc đưa lực lượng tới Ukraine.

Cụ thể, tong ngày 6/2, Nga đã bất ngờ xuất kích tiêm kích Su-30SM2 trên khu vực biển Baltic, buộc một số nước thành viên NATO phải điều chiến đấu cơ lên không để theo dõi và hộ tống từ xa.

Theo trang tin Origo (Hungary), điều gây chú ý không chỉ nằm ở chuyến bay mà còn ở cấu hình vũ khí mà chiếc Su-30SM2 mang theo. Phía phương Tây lưu ý rằng trên các giá treo có hai tên lửa chống hạm Kh-31A (hoặc biến thể nâng cấp Kh-31AD), cùng hai bom chùm RBK-500. Theo cách phân loại của NATO, Kh-31A còn được gọi là "Krypton".

Điểm đáng chú ý là trước đây, cấu hình vũ khí này thường xuất hiện trong các chuyến bay trên Biển Đen, còn lần này lại xuất hiện trên Baltic, khiến nhiều nhà quan sát phương Tây bất ngờ.

Theo tình trạng báo động, Tây Ban Nha đã cho tiêm kích F-18M Hornet cất cánh. Do Su-30SM2 của Nga không vi phạm quy định quốc tế về sử dụng không phận, phía Tây Ban Nha chỉ có thể theo dõi và hộ tống.

Các chuyên gia phương Tây vẫn chưa thống nhất được mục đích của chuyến bay này và đưa ra ba giả thuyết: máy bay chỉ đơn thuần bay giữa phần lãnh thổ chính của Nga và Kaliningrad; đây là hoạt động tuần tra; hoặc chỉ là một chuyến bay huấn luyện thông thường.

Trong khi đó, kênh tin tức "Quân sự Biên niên" (Nga) cho rằng có thể còn nguyên nhân khác. Theo kênh này, Nga có thể nhận được thông tin về nguy cơ từ các xuồng không người lái, hoặc Su-30SM2 được triển khai trong bối cảnh liên quan tới an ninh hàng hải và tàu chở dầu.

Kênh này nhận định thêm rằng các tên lửa Kh-31A có tốc độ tới Mach 3 có thể được sử dụng như yếu tố răn đe đối với các tàu chiến thuộc lực lượng hải quân NATO.

Trước đó, hôm 23/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Su-35S và Su-30SM cũng có đợt xuất kích hoạt động. Khi đó, NATO đã phải điều động máy bay theo dõi suốt 5 giờ đồng hồ với tinh thần cảnh giác cao độ.

Nhìn tổng thể, các diễn biến này cho thấy cách Nga đang kết hợp đồng thời nhiều lớp hành động trên cả chiến trường lẫn không gian chiến lược xung quanh.

Trên thực địa, các đòn không kích bằng bom FAB cỡ lớn nhằm vào hạ tầng hậu cần, các điểm tựa phòng thủ và tuyến cơ động cho thấy nỗ lực làm suy giảm khả năng tiếp vận và xoay vòng lực lượng của Ukraine.

Song song, hoạt động UAV, tổ xung kích và việc bắt giữ tù binh tại Zaporizhzhia phản ánh nhịp độ tác chiến vẫn duy trì ở cường độ cao trên nhiều hướng.

Ở bình diện rộng hơn, việc tiêm kích Su-30SM2 mang cấu hình vũ khí đáng chú ý xuất hiện trên Baltic lại gửi đi một tín hiệu khác ra ngoài phạm vi chiến trường. Động thái này, dù không vi phạm quy định quốc tế, vẫn đủ để NATO phải phản ứng bằng các chuyến bay theo dõi, qua đó cho thấy sự nhạy cảm của môi trường an ninh khu vực.

Đặt cạnh nhau, các diễn biến cho thấy Moscow không chỉ tập trung vào mục tiêu quân sự trực tiếp tại Ukraine, mà còn tính tới yếu tố răn đe, cảnh báo và định vị lại tương quan với NATO trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng can dự sâu hơn của khối này.