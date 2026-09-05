Tổng thống Mỹ Trump đưa ra ý tưởng hòa bình mới, cử hai đặc phái viên đến Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Mátxcơva và Kiev với một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.

Đặc phái viên Steve Witkoff (phải) và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đưa ra thông báo này hôm 4/9 khi thảo luận về các chuyến công du được mong đợi từ lâu của ông Witkoff và ông Kushner.

"Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhà đàm phán xuất sắc. Họ đã làm rất tốt công việc của mình, và chúng tôi đã cử họ đến để xem liệu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận nào đó hay không. Và có cơ hội là chúng ta sẽ thành công”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên mà không tiết lộ nội dung hay thời gian cụ thể cho các chuyến thăm.

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin chia sẻ với RT, rằng ông Witkoff và ông Kushner có thể sẽ đến Mátxcơva "sớm". Thông tin về khả năng hai đặc phái viên thực hiện chuyến đi vào cuối tuần này cũng được Kiev Independent và Axios đưa tin.

Ông Witkoff và ông Kushner đang tham gia một số cuộc đàm phán quan trọng thay mặt cho lãnh đạo Mỹ. Các chuyến thăm kết hợp tới Mátxcơva và Kiev của hai đặc phái viên đã được mong đợi từ nhiều tháng nay.

Ông Trump đã nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Tuy nhiên, những gì từng được kỳ vọng là bước ngoặt sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hơn một năm trước đã rơi vào bế tắc.

Hôm 3/9, Tổng thống Putin cho biết ông đánh giá cao những nỗ lực của phía Mỹ và gọi ông Kushner cùng ông Witkoff là những đối tác đối thoại chân thành. "Ông Kushner và ông Witkoff luôn là những vị khách được chào đón tại đây, và chúng tôi rất vui lòng khi làm việc cùng họ”, ông Putin nói.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần công khai đề cập đến khả năng bộ đôi này sẽ đến thăm Kiev.

Cả ông Kushner và ông Witkoff đều đã đến thăm Mátxcơva trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump nhưng chưa từng tới Kiev. Ông Zelensky từng phát biểu công khai rằng sự khác biệt này là bất công đối với Ukraine.