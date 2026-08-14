Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế lên tới 100% với máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu trong ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang chi phối. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho phép hải quân đóng tàu chiến ở nước ngoài.

Tàu sân bay Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Ngày 13/8, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã ký văn bản cho phép Hải quân Mỹ đóng tàu ở nước ngoài, đồng thời bỏ hệ thống phức tạp dùng để phóng máy bay chiến đấu từ tàu sân bay và quay lại sử dụng máy phóng hơi nước.

Theo đó, tàu sân bay thứ 4 thuộc lớp Gerald R. Ford sẽ không sử dụng hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) như 3 tàu đầu tiên. Thay đổi này sẽ khiến ngân sách Mỹ phải chi thêm hàng trăm triệu đô la.

Huntington Ingalls là nhà thầu chính đóng các tàu sân bay lớp Ford. Cổ phiếu của công ty này tăng nhẹ trong giao dịch ngoài giờ tại New York.

Theo các tài liệu của Lầu Năm Góc, tính đến tháng 3 năm nay, tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu đầu tiên thuộc lớp mới, đã hoàn thành 36.863 lần phóng máy bay bằng hệ thống EMALS.

Thay đổi thiết kế sẽ được áp dụng cho tàu Doris Miller - chiếc thứ 4 trong kế hoạch đóng tàu sân bay lớp Ford. Hải quân Mỹ dự kiến tiếp nhận tàu Doris Miller vào cuối 2034.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích hệ thống phóng máy bay điện từ của Hải quân Mỹ, cho rằng hệ thống này đắt đỏ hơn và hoạt động không hiệu quả bằng máy phóng hơi nước.

“Họ đã chi thêm hàng tỷ đô la cho các máy phóng điện và chúng không tốt. Chúng không tốt bằng, lại quá phức tạp”, ông Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh quốc phòng ở Pennsylvania tháng trước.

Khi Hải quân Mỹ lựa chọn EMALS năm 2009, lực lượng này cho biết hệ thống sẽ giúp giảm tổng chi phí trong vòng đời hoạt động, cần ít bảo dưỡng hơn so với máy phóng hơi nước và tạo ít áp lực vật lý hơn lên máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Hệ thống này cũng được Hải quân Pháp lựa chọn. Dù ban đầu gặp một số vấn đề, EMALS sau đó đã thực hiện hàng nghìn lần phóng máy bay.

General Atomics - nhà sản xuất EMALS, cho biết trong một tuyên bố, rằng quyết định không tiếp tục sử dụng hệ thống này trên tàu Doris Miller cần được “xem xét cẩn trọng”.

“Với gần 50% quá trình sản xuất đã hoàn tất, việc thay đổi hướng đi vào thời điểm này sẽ tạo ra những rủi ro đáng kể về chi phí, tiến độ và tích hợp”, thông báo của General Atomics nêu rõ.

Văn bản mà Tổng thống Trump ký cũng mở đường cho Hải quân Mỹ đóng tàu ở nước ngoài, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Theo đó, một số hãng đóng tàu nước ngoài đã thực hiện những khoản “đầu tư đáng kể và lâu dài” vào các xưởng đóng tàu Mỹ sẽ “tạm thời được phép đóng tối đa 2 tàu tại các xưởng đóng tàu ở nước sở tại”. Những tàu này sẽ được bàn giao nhanh chóng nhằm bù đắp khoảng thiếu hụt, bổ sung cho các tàu được đóng tại Mỹ.

Ngày 12/8, tập đoàn đóng tàu Austal của Úc cho biết tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc đã đề nghị mua xưởng của Austal tại Mỹ với giá lên tới 1,2 tỷ USD, trong bối cảnh tập đoàn Hàn Quốc tìm cách mở rộng hoạt động trên thị trường quốc phòng Mỹ.

Thuế 100% với drone nhập khẩu

Cũng trong ngày 13/8, Tổng thống Trump công bố mức thuế lên tới 100% với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện nhập khẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu trong ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang chi phối.

Một thiết bị không người lái của DJI

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Trump viện dẫn lý do an ninh quốc gia để ký quyết định này. Mức thuế 100% sẽ được áp dụng với một số hệ thống máy bay không người lái, trong đó có các loại có trọng lượng cất cánh trên 25kg và được trang bị những năng lực phục vụ an ninh quốc gia, như thiết bị chụp ảnh nhiệt và trạm kết nối.

Các drone nhỏ hơn sẽ chịu mức thuế 25%.

Nhà Trắng cho biết mức thuế mới sẽ khuyến khích tăng cường sản xuất drone và linh kiện trong nước, đồng thời giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Theo một số nghiên cứu, công ty Trung Quốc DJI chiếm hơn 2/3 thị trường drone toàn cầu trong những năm gần đây.

Phần lớn mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 3/9.

Tuần trước, Trung Quốc công bố các hạn chế với hoạt động xuất khẩu drone sang Mỹ, đồng thời đưa 6 công ty vào danh sách đen, để đáp trả việc Washington tăng thuế với cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức và các vấn đề an ninh quốc gia.