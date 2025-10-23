Tổng thống Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga, nói lý do hủy bỏ cuộc gặp tại Hungary

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty dầu mỏ Nga là Lukoil và Rosneft.

“Vì Mátxcơva từ chối chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa này, Bộ Tài chính Mỹ đang trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của họ, những công ty tài trợ cho hoạt động của quân đội Nga“, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này”.

Các biện pháp trừng phạt là một sự thay đổi chính sách lớn của ông Trump. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ông vẫn không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga mà thay vào đó sử dụng các biện pháp thương mại. Ông Trump đã áp đặt thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa từ Ấn Độ để trả đũa việc nước này mua dầu Nga với giá ưu đãi. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa áp thuế đối với Trung Quốc, một khách hàng lớn khác của dầu Nga.

Các biện pháp hạn chế mà phương Tây áp đặt đối với dầu Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát đã buộc Mátxcơva phải chuyển hướng từ khách hàng châu Âu sang châu Á.

Lý do hủy bỏ cuộc gặp với Nga

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 22/10, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy bỏ một cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến tại Hungary với Tổng thống Nga Putin vì cảm thấy thời điểm này chưa phù hợp.

"Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin, tôi cảm thấy không ổn", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Vì vậy, tôi đã hủy cuộc gặp, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai".

Ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với các cuộc đàm phán bị đình trệ. "Thành thật mà nói, mỗi lần trao đổi với ông Putin, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chúng chẳng đi đến đâu cả", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng, rằng các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga sẽ không cần phải kéo dài. Năm ngoái, Tổng thống Trump nói rằng muốn nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì những rủi ro đối với sự thống trị của đồng đô la trong các giao dịch dầu mỏ toàn cầu. Nga thường yêu cầu thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Biện pháp của ông Trump được đưa ra sau khi Anh trừng phạt Rosneft và Lukoil vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thời điểm này là hơi muộn.

“Việc này không thể chỉ làm một lần rồi xong", Edward Fishman, cựu quan chức Mỹ, hiện là học giả nghiên cứu cao cấp tại Đại học Columbia, nhận định. Ông cho biết câu hỏi đặt ra, là liệu Mỹ có đe dọa trừng phạt bất kỳ ai làm ăn với Rosneft và Lukoil hay không.

Jeremy Paner, cựu điều tra viên tại Bộ Tài chính và hiện là đối tác tại công ty luật Hughes Hubbard & Reed, cho biết việc không có các ngân hàng và người mua dầu Ấn Độ hoặc Trung Quốc trong các lệnh trừng phạt hôm 22/10 "sẽ không khiến Nga phải bận tâm”.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine gọi bước đi này là "tin tuyệt vời”, vì hai công ty năng lượng Nga nói trên nằm trong danh sách các mục tiêu trừng phạt của Mỹ mà Kiev đã đề xuất trước đây.

Đại sứ quán Nga tại Washington và phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc ở New York chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về lệnh trừng phạt.