Kinzhal nã thẳng Kiev sát thềm cuộc gặp Trump-Putin: Kremlin tuyên bố nóng, trận đánh lớn nhất vừa bắt đầu!

Kinzhal nã thẳng Kiev ngay trước thềm cuộc gặp Trump-Putin

ĐàI TST (Nga) ngày 22/10 đưa tin, ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nguồn tin tại Ukraine và Nga đồng loạt xác nhận lực lượng Nga đã mở lại đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của Ukraine sau một thời gian gián đoạn. Cảnh báo không kích vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Theo nhiều kênh Telegram địa phương, các tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã liên tiếp giáng xuống thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác, khiến cư dân mô tả tình hình là "khốc liệt chưa từng thấy". Mục tiêu chính của đợt tấn công được cho là các nhà máy nhiệt điện (TЭЦ) và thủy điện (ГЭС).

Thông qua mạng xã hội, nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko thừa nhận, Ukraine đang chịu tổn thất nghiêm trọng: "Sập gần như toàn bộ hệ thống khí đốt, và không có biện pháp bảo vệ nào được xây dựng cho các cơ sở năng lượng. Mùa sưởi ấm năm nay sẽ là một câu hỏi lớn".

Các tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã liên tiếp giáng xuống thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến Trump-Putin tại Budapest!

Theo chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka, đợt tập kích ngày 22/10 của Nga nhắm vào hàng loạt mục tiêu trọng điểm: các nhà máy thủy điện Kremenchug, Kanev, Srednedneprovsk và DneproGES, cùng hai nhà máy nhiệt điện lớn của Kiev là TЭЦ-5 và TЭЦ-6.

"Cả hai nhà máy đều bị đánh trúng nặng. Ngoài ra còn có các đòn tấn công bằng UAV Geran, tên lửa Kalibr, Kh-101 và Kinzhal, hướng vào sân bay quân sự, trạm biến áp và kho đường sắt" - ông nói.

Ông Podolyaka cho biết đây là một phần trong chiến lược mới của Nga: phá hủy tiềm lực năng lượng của Ukraine và làm tê liệt khả năng cơ động chiến lược của quân đội nước này bằng đường sắt.

Theo dữ liệu sơ bộ, các trạm điện tại Izmail bị hư hại, gây mất điện cục bộ; cơ sở hạ tầng cảng cũng bị đánh trúng. Các vụ nổ được ghi nhận ở Dnipro, Dneprodzerzhinsk (nơi mục tiêu có thể là nhà máy nhiệt điện), và Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Tại Kiev, nhiều vụ nổ lớn làm bùng phát hỏa hoạn; theo tin ban đầu, các nhà máy TЭЦ-5, TЭЦ-6 và sân bay Vasilkov bị tấn công. Zaporizhzhia bị đánh trúng cơ sở năng lượng DneproGES, trong khi tại Poltava, các nhà máy dầu khí bị hư hại.

Cùng với đó, quân đội Nga đã bắt đầu mở rộng chiến tuyến và phá vỡ phòng thủ của Ukraine tại nhiều khu vực trên chiến trường. Các nhà phân tích nhận định trận chiến lớn nhất năm 2025 giờ đây đã chính thức khởi động, với mục tiêu cô lập một phần lớn của chiến tuyến Ukraine.

Hình ảnh về cuộc tấn công của Nga ngày 22/10. Ảnh: TST

Đợt phóng mới và quy mô tấn công kỷ lục

Theo lãnh đạo lực lượng ngầm thân Nga ở Mykolaiv, Sergey Lebedev, 24 giờ qua là một trong những ngày tập kích dữ dội nhất của Nga trong tháng, với hơn 90 vụ tấn công được ghi nhận tại 12 tỉnh.

Các đợt oanh kích lớn bằng UAV và tên lửa tập trung vào Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Odessa, Zaporizhzhia, cùng các khu vực Chernigov, Sumy và Donbass.

Lebedev cho biết chiến dịch được triển khai theo phương thức kết hợp giữa đạn đạo và UAV, sử dụng "Geran" và các loại vũ khí chính xác cao. Mục tiêu chủ yếu là hạ tầng hậu phương và khung năng lượng của miền Trung Ukraine.

"Đòn tấn công lần này mang tính tổng hợp – vừa thử nghiệm năng lực phòng không, vừa nhằm gây mất điện quy mô lớn. Có thể thấy chiến dịch đang chuyển sang giai đoạn phối hợp: tấn công chiều sâu kết hợp các đợt sóng đêm vào trung tâm công nghiệp lớn" - ông nhận định.

Giới phân tích nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần cảnh báo: mỗi đề nghị tiếp theo của Moscow với Kiev sẽ "ngày càng tồi tệ hơn" nếu Ukraine tiếp tục từ chối đàm phán.

Hình ảnh về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Điện Kremlin ra tuyên bố khẩn về cuộc gặp Trump-Putin

Đáng lưu ý, sau đợt không kích dữ dội khiến Kiev và nhiều vùng miền Trung Ukraine rung chuyển, Moscow bất ngờ phát đi thông điệp khẩn về hội nghị Budapest, nơi được cho là có thể diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump – một động thái được coi là mang tính ngoại giao cao nhất kể từ đầu năm.

TST cho biết, thông báo được đưa ra tối 22/10, trong đó Điện Kremlin khẳng định các kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Hungary vẫn đang tiếp tục, bác bỏ tin đồn cho rằng sự kiện này "đang bị đe dọa hủy bỏ". Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vẫn "hoàn toàn có thể diễn ra", và Nga giữ nguyên các điều kiện hòa bình đối với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Không ai muốn mất thời gian vô ích ở Budapest. Các điều kiện hòa bình đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ, và tất cả đều biết đến".

Kremlin ra tuyên bố khẩn về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin. Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh rằng ông Putin và ông Trump đồng thuận xúc tiến hội nghị, bởi "tình hình xung quanh Ukraine đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp ở cấp lãnh đạo cao nhất".

Cũng theo ông Peskov, cả hai tổng thống "đều quen với cách làm việc hiệu quả và thực tế", song "hiệu quả luôn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Theo trang Politika Strany, ông Trump hiện kêu gọi ngừng bắn trên toàn tuyến chiến sự Ukraine, nhưng các nguồn phương Tây cho biết ông không phản đối khả năng nhượng lại vùng Donbass cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Trong buổi tiếp xúc báo chí tại Nhà Trắng trước đó một ngày, ông Trump nói rằng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc gặp Tổng thống Putin tại Budapest, và sẽ thông báo rõ trong vòng hai ngày tới.

Theo giới quan sát, tuyên bố từ Điện Kremlin lần này mang ý nghĩa khẳng định lại lập trường của Nga trước thềm hội nghị, trong bối cảnh chiến sự leo thang song song với các động thái ngoại giao dồn dập ở châu Âu.