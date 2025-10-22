Đột phá mặt trận ngoạn mục

Không lâu sau khi các tờ báo phương Tây đưa tin, Mỹ và Nga đã quyết định hoãn không thời hạn cuộc gặp tại Hungary giữa Tổng thống Mỹ Donald Trunp và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cổng thông tin Dzen (Nga) đã thông báo chiến thắng lớn của quân đội Nga trên chiến trường.

Theo đó, các đơn vị đột kích của quân đội Nga đã "ngoạn mục phá vỡ phòng tuyến của Ukraine" tại mặt trận Zaporizhzhia, tiến sâu khoảng 3 km và giành quyền kiểm soát phần lớn khu dân cư Mala Tokmachka — vị trí nằm trên trục đường chiến lược hướng tới Orikhiv, một trong những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới.

Nga vừa có bước đột phá ngoạn mục trên chiến trường. Ảnh: Dzen

Kênh quân sự "Dva Mayora" cho biết, trước khi tấn công, pháo binh Nga tập trung hỏa lực vào các trận địa pháo, điểm phóng UAV và bãi mìn của đối phương.

Sau đó, các đơn vị thiết giáp của Sư đoàn cơ giới vệ binh số 42, phối hợp với lực lượng thuộc Quân đoàn hợp thành vệ binh số 58, đồng loạt mở đợt tiến công, giành quyền kiểm soát khoảng 3/4 diện tích làng Mala Tokmachka và nhanh chóng củng cố vị trí.

Nguồn tin cho biết thiệt hại về người và khí tài của Nga là "tối thiểu". Nhiệm vụ hiện nay là đào công sự, tổ chức hậu cần và truy tìm bệ phóng HIMARS mà Ukraine đã điều về khu vực này.

Các phóng viên chiến trường của kênh tin tức "Russkaya Vesna" xác nhận:

"Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công cơ giới trên ba hướng của mặt trận Zaporizhzhia. Dưới làn hỏa lực dữ dội, phần lớn khí tài đã vượt qua tuyến đầu, bộ binh tản ra và tiến hành dọn quét từng khu vực."

Theo "Voennaya Khronika", quân Nga cũng giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Poltavka, đẩy các cứ điểm phía tây của đối phương vào thế bị cô lập. Tại Stepnohorsk, quân Nga tiếp tục mở rộng vị trí kiểm soát trong khu dân cư và khu công nghiệp phía nam Primorsky, nơi giao tranh đang diễn ra dữ dội giữa các khu nhà và xưởng sản xuất.

Chỉ còn 4km

Trên hướng Novopavlivka (tỉnh Dnipropetrovsk), hoạt động của lực lượng Nga tăng mạnh trong nhiều ngày qua. Các đơn vị đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu dân cư Molodetske, khiến đối phương chịu tổn thất nghiêm trọng về sinh lực và phải rút lui bỏ lại vị trí kiên cố.

Theo "Donbas Partisan", quân Nga đang kiểm soát các tuyến tiếp vận và đường cơ động dẫn tới Novopavlivka, từng bước mở rộng vùng ảnh hưởng về phía tây.

Đây được xem là một bước áp sát nguy hiểm tới tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở khu vực, khi chỉ còn khoảng 4 km nữa là đến vành đai ngoài của thành phố Krasnyi Lyman – điểm chốt then chốt nối giữa các mặt trận miền đông.

Nếu quân Nga tiếp tục tiến thêm vài km, toàn bộ cụm phòng thủ phía nam có thể sụp đổ dây chuyền – lý do vì sao giới quân sự gọi đây là "4 km dẫn đến thảm họa (cho Kiev)". Ảnh: TST

Ở khu vực làng Filiya, quân Nga tấn công dọc hai bờ sông bằng các nhóm đột kích nhỏ có pháo binh yểm trợ, giữ thế chủ động và đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí ven sông.

Bên cạnh đó, quân Nga mở rộng vùng kiểm soát quanh ngã tư chiến lược Stavky, đồng thời giành quyền kiểm soát khu dân cư Myrne, qua đó tạo thành hành lang liên kết giữa các đơn vị tấn công tiến về phía bắc và tây nam.

Tình hình này, theo giới quan sát Nga, cho thấy chiến tuyến của Ukraine ở khu vực Dnipropetrovsk đang bị chia cắt, trong khi các tuyến hậu cần bị đe dọa nghiêm trọng.

Nếu quân Nga tiếp tục tiến thêm vài km, toàn bộ cụm phòng thủ phía nam có thể sụp đổ dây chuyền – lý do vì sao giới quân sự gọi đây là "4 km dẫn đến thảm họa (cho Kiev)".

Ông Putin chuẩn bị bẫy lớn cho châu Âu và phương Tây

Khi chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng với nhiều chuyển biến bất ngờ trên các hướng Pokrovsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, mặt trận ngoại giao giữa Nga và phương Tây cũng bước vào giai đoạn nhạy cảm mới.

Theo Đài TST (Nga), hiện Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận thông tin kế hoạch gặp mặt ông Trump tại Budapest bị hoãn lại. Nếu sự kiện vẫn diễn ra thì đây có thể là "phép thử chính trị" lớn đối với Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh khối này đang chia rẽ về cách ứng xử với Moscow.

Theo TST, các quốc gia châu Âu đang rơi vào tình thế khó xử trước chuyến bay của "chuyên cơ số một" – chuyên cơ chở Tổng thống Nga – dự kiến hạ cánh tại Budapest để tham dự hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Nga và Mỹ.

Một số nước, như Ba Lan, cảnh báo sẽ buộc máy bay hạ cánh nếu đi qua không phận của họ, viện dẫn lệnh truy nã do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski phát biểu với Reuters ngày 21/10 rằng ông "không thể đảm bảo một tòa án độc lập sẽ không ra lệnh buộc máy bay của ông Putin hạ cánh để thi hành nghĩa vụ theo luật quốc tế".

Trước đó, trong chương trình của đài LBC (Anh), ông Sikorski cũng tuyên bố: "Nếu máy bay của ông Putin đi vào không phận của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm điều cần thiết."

Ông Putin đã chuẩn bị "cái bẫy" cho châu Âu và phương Tây. Ảnh: IT

Trong khi đó, Hungary – nước đăng cai hội nghị – khẳng định sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Nga và không thực hiện lệnh truy nã của ICC. Các nguồn tin an ninh cho biết cơ quan đặc nhiệm Nga và Hungary đang phối hợp chuẩn bị cho mọi tình huống, bao gồm nguy cơ phá hoại hoặc khủng bố do các nhóm thân Ukraine tiến hành.

Theo IntelliNews, lệnh cấm bay đối với hàng không Nga của EU có thể khiến hành trình của ông Putin phức tạp hơn, và việc cấp ngoại lệ sẽ đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều quốc gia thành viên.

TST cho rằng sự căng thẳng này cho thấy cấu trúc của EU bộc lộ sự thiếu nhất quán, khiến "lập trường chung châu Âu" trở nên mờ nhạt.

"Chuyến bay của ông Putin tới Hungary giống như một "thí nghiệm chính trị", trong đó chính châu Âu là bên bị quan sát: Liệu EU có dám đi xa hơn những lời đe dọa để giữ thể diện, hay sẽ buộc phải chấp nhận giới hạn của mình" – TST viết.

Theo tờ báo Nga, chuyến đi của ông Putin tới Budapest sẽ "giống như một thiên thạch lao thẳng vào mái vòm pha lê của những ảo tưởng châu Âu". Sự xuất hiện của ông tại Hungary không chỉ là hoạt động ngoại giao, mà còn được coi là hành động thể hiện chủ quyền của Nga, trong bối cảnh châu Âu thiếu một ý chí chung rõ ràng.

TST nhận định, vụ việc này phản ánh sự thay đổi trong cán cân quyền lực quốc tế: EU vẫn duy trì hình thức quyền lực tập thể, nhưng đã mất khả năng hành động thống nhất, trong khi Nga sử dụng sự độc lập của mình như công cụ khẳng định tính chính danh trên trường quốc tế.

"Chuyến thăm Budapest – nếu diễn ra thuận lợi – sẽ trở thành minh chứng cho năng lực hành động độc lập của Moscow. Trong bối cảnh mà lời nói của phương Tây ngày càng mất sức nặng, hành động thực tế mới là thước đo duy nhất của quyền lực. Châu Âu đang nói bằng luật, còn Nga – bằng hành động" – TST kết luận.

(Theo Dzen, TST)