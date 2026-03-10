Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tối 9/3 trước các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran bị "đánh bại hoàn toàn và dứt khoát", nhưng ông dự đoán nó sẽ sớm kết thúc.

“Cuộc chiến sẽ kết thúc khá nhanh thôi”, ông nói. “Chúng ta đã thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn chưa đủ”.

Tại cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Trump cho biết, chiến thắng của Mỹ sẽ là khi Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân. “Hãy nhìn xem, tất cả những gì họ có trong tay đã biến mất, kể cả giới lãnh đạo”.

“Chúng ta đang đạt được những bước tiến lớn hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu quân sự của mình, và một số người có thể nói rằng chúng đã gần như hoàn thành. Chúng ta đã xóa sổ hoàn toàn mọi lực lượng ở Iran”, ông Trump nói. “Chúng ta đang đi trước kế hoạch ban đầu rất nhiều”, ông nói thêm.

Khi được một phóng viên hỏi ông dự đoán các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ kết thúc trong tuần này hay vài ngày tới, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi nghĩ là sớm thôi”.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu trên khắp Iran, nhưng “để lại một số mục tiêu quan trọng nhất cho sau này”, bao gồm “các cơ sở sản xuất điện và nhiều thứ khác”.

“Chúng tôi không tìm cách làm điều đó nếu không cần thiết”, ông nói. “Đó là những mục tiêu rất dễ tấn công, nhưng nếu bị tấn công thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra trước khi tấn công chúng”.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông “thất vọng” khi Iran bổ nhiệm con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei - ông Mojtaba Khamenei - làm lãnh tụ tối cao tiếp theo.

“Tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến nhiều vấn đề tương tự hơn cho đất nước. Vì vậy, tôi thất vọng khi thấy sự lựa chọn của họ”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có bị coi là mục tiêu tấn công hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng ông không muốn đề cập đến việc đó.

“Điều đó sẽ không phù hợp. Nhưng hãy nhìn xem, tôi đã từng là mục tiêu ám sát”, ông Trump nói, ám chỉ đến những âm mưu ám sát nhằm vào ông trước đây.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Mỹ nên tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran. “Chúng tôi muốn tham gia”, ông Trump nói. “Chúng tôi nghĩ rằng họ nên bổ nhiệm một tổng thống, hoặc người đứng đầu đất nước, người có thể làm điều gì đó một cách hòa bình”.