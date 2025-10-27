Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận về việc Nga thử loại tên lửa mới có khả năng bay xa tới 14.000 km.

Phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến công du 3 nước châu Á từ Malaysia đến Nhật Bản, ông Donald Trump cho biết Nga nên tập trung vào việc chấm dứt xung đột với Ukraine thay vì thử nghiệm tên lửa.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Mỹ có tàu ngầm hạt nhân "ngay ngoài khơi" bờ biển Nga, không cần phải đi xa như vậy, theo hãng tin Anadolu.

"Chúng tôi thử tên lửa liên tục" - ông tiếp lời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: ANADOLU

Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra hôm 27-10, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, đã được thử nghiệm thành công.

Loại tên lửa mới này được cho là "bất khả chiến bại" vì vượt qua được các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất với đường bay khó đoán bên cạnh tầm bắn cực xa.

Gần đây, ông Donald Trump đã tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, trước đó được dự kiến tổ chức tại Budapest - Hungary trong tháng này, vì "không muốn một cuộc gặp lãng phí".

Trước đó, phía Nga đã từ chối đề xuất từ Mỹ - cụ thể là từ chính ông Donald Trump - và châu Âu về việc ngừng xung đột tại tiền tuyến hiện tại.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm nay, tổng thống Mỹ đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine.