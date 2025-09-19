'Tổng tài' bán khoá học làm giàu từng là 'cha đẻ' của một trò chơi trí tuệ, 'lấy cảm hứng từ các vì sao trong hệ mặt trời'

Gần đây, đoạn phỏng vấn của Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, Hà Nội) cách đây gần 6 năm bất ngờ được chia sẻ lại. Trong bản tin phát sóng tháng 10/2019, người này được giới thiệu như một "kỳ nhân" với sản phẩm Cờ Ngũ Hành do chính mình sáng tạo.

Theo lời Thiên khi ấy, trò chơi được phát triển dựa trên ý tưởng về Âm – Dương, ngũ hành và chuyển động của các vì sao, tái hiện cuộc chiến giữa ngày và đêm trong Thái Dương hệ. Sản phẩm đã được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả từ tháng 7/2019.

Nguyễn Văn Thiên trên bản tin (Ảnh chụp màn hình). Kênh14.

Trong bài đăng từ 2019 được chia sẻ trên fanpage Cờ Ngũ Hành, nhà sáng lập chia sẻ rằng ý tưởng về trò chơi được hình thành từ niềm yêu thích cờ từ nhỏ. Bên cạnh đó, người này quan sát rằng nhiều quốc gia trong khu vực có môn cờ đặc trưng, trong khi Việt Nam chưa có. Từ đó, Thiên bắt đầu phát triển một loại cờ mới với định hướng gắn với bản sắc Việt Nam và có thể tham gia vào hệ thống các trò chơi trí tuệ quốc tế.

Sau nhiều lần nghiên cứu, Cờ Ngũ Hành ra đời. Trong các bài đăng năm 2023, fanpage Cờ Ngũ Hành cập nhật 15 địa chỉ cửa hàng Hà Nội có bán trò chơi này. Thời điểm đó, sản phẩm bán giá 39.000 đồng/bộ cờ. Đồng thời nhà bán hàng tuyên bố mở quỹ Nguyễn Văn Thiên "Xây dựng trường học và dành tặng học bổng cho các trẻ em vùng cao", với cam kết trích ra 35% lợi nhuận/bộ cờ để mở quỹ.

Hiện nay, Nguyễn Văn Thiên tự giới thiệu là giữ vị trí Chủ tịch tại Công ty Cổ phần Đào tạo Win Business Academy. Cơ sở dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy công ty được thành lập vào tháng 11/2022, Nguyễn Văn Thiên là người đại diện pháp luật.

Ngành nghề đăng ký của Win Business Academy nằm trong nhóm "Giáo dục khác chưa được phân vào đâu", bao gồm: đào tạo tại các trung tâm bồi dưỡng, dịch vụ gia sư, giáo dục dự bị, lớp hỗ trợ học sinh yếu, các khóa về phê bình – đánh giá chuyên môn, dạy ngoại ngữ, kỹ năng đàm thoại, đọc nhanh, kỹ năng sống, thuyết trình, cũng như đào tạo tin học.

Công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, do 5 cá nhân góp vốn. Trong đó, Nguyễn Văn Thiên nắm 1,83 tỷ đồng, chiếm khoảng 61%.

Tháng 7 vừa qua, Win Business Academy từng triển khai một khóa học trực tuyến về tài chính gia đình, niêm yết giá 1 triệu đồng nhưng bán thực tế với mức 299.000 đồng.

Ngoài hoạt động tại doanh nghiệp, Thiên cũng được biết đến là một trong các quản trị viên của nhóm Facebook "Ý tưởng khởi nghiệp" với hơn 355.000 thành viên.