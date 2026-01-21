Tổng giám đốc Đỗ Thanh Tâm vừa bị bắt đã lừa rất nhiều tiền của hàng trăm người dân như thế nào?

Hé lộ thủ đoạn lừa đảo của Đỗ Thanh Tâm, đẩy nhiều người vào cảnh "trắng tay"

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.

Công ty Hoàng Gia, chi nhánh tại Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7/2018, có trụ sở tại số 53A5 và 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh.

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Thủ đoạn hoạt động phạm tội của đối tượng là đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, mục đích để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Thanh Tâm sử dụng trang web: Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng; cho phát hành quyển sổ "Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn" có thông tin các gói tiêu dùng và thông tin công ty đạt các danh hiệu trên thế giới, nhằm đánh bóng tên tuổi để tạo sự tin tưởng cho người đầu tư.

Song song với việc đưa thông tin lên mạng Internet, đối tượng còn tổ chức các buổi toạ đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quá trình hoạt động công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế thành phố Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động.

Song song đó, hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, TP HCM cho thấy công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia không kê khai số tiền đã huy động vốn, còn nợ thuế gần 28 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long không còn kinh doanh tại số 53A5 và số 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long).

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại

Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp là 50,2 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được 12,9 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.

Đối tượng khai nhận dùng để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người trước, không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục mở rộng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.